سياسة
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أردوغان هنّأه.. طرابزون سبور يحرز لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نادي طرابزون سبور لإحرازه لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.
أردوغان هنّأه.. طرابزون سبور يحرز لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم
قدم.. طرابزون سبور يحرز لقب الدوري التركي الممتاز (الأناضول) / Others
30 أبريل 2022

نال طرابزون سبور لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بعد غياب دام حوالي 4 عقود، وذلك عقب تعادله أمام ضيفه أنطاليا سبور بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة 35.

ودخل طرابزون سبور المباراة بنية هجومية ترجمها أندرياس كورنلويس إلى هدف التقدم بعد ثلاث دقائق من البداية إثر كرة مررها عبد القادر عمر وتابعها المهاجم الدنماركي داخل المرمى.

وأضاع فريق طرابزون فرصة مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، ليأتي العقاب بهدف أهدى به السنغالي السان نداو التعادل لأنطاليا سبور في الدقيقة 51.

وكادت أحلام طرابزون بحسم اللقب تتبخر مع حصول أنطاليا على ركلة جزاء في الدقيقة 56، لولا أن حارس المرمى أوغركان شاكير تصدى لتسديدة الأنغولي فريدي وأبقى الأمور تحت سيطرة فريقه.

وبعد مرور 5 دقائق فقط نجح طرابزون في استعادة التقدم بهدف ثان جاء بعد سلسلة تمريرات أنهاها عبد القادر عمر بكرة في قمة الروعة قدّمها إلى دوروكان توكوز الذي لم يتردد في إيداعها الشباك.

ومع الدقيقة 80 من زمن المباراة تمكن أنطاليا من إدراك التعادل مُجدداً عن طريق المهاجم حاجي رايت الذي استغل سوء تغطية من دفاع طرابزون سبور وأسكن الكرة في المرمى.

وبهذا حسم طرابزون سبور الصدارة قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة متقدماً بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق فنربهتشة.

بالمقابل رفع أنطاليا سبور رصيده إلى 52 نقطة وصعد مؤقتاً إلى المركز السابع.

وكتب فريق المدرب عبد الله أفسي تاريخاً جديداً للنادي الذي سبق له التتويج بلقب الدوري 6 مرات، لكنه غاب عن منصات التتويج منذ عام 1983.

من جانبه، هنأ الرئيس أردوغان في تغريدة على "تويتر"، الفريق لإحراز اللقب، موجهاً تهانيه الحارة إلى النادي ومشجعيه وجميع سكان ولاية طرابزون شمال غربي تركيا.

وكان أول تتويج لنادي طرابزون سبور بمسابقة الدوري المحلي في عام 1975 ثم سيطر عليه لخمسة مواسم أخرى، 1976، 1977، 1978، 1979، 1980، 1983.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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