نظّمت الحملة الوطنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء"، الأحد، فعاليات بذكرى النكبة الفلسطينية، بحضور عشرات الأطفال من العرب والأتراك.

وتخلّلت الفعالية أناشيد وطنية وشعر ورسم للتعريف بالقضية الفلسطينية وبيوم النكبة في ذكراها الرابعة والسبعين.

وشارك عشرات الأطفال الذين حضروا مع ذويهم إلى الفعالية التي نُظمت في حديقة الشعب بمنطقة "باشاك شهير" وسط إسطنبول.

وقال رئيس الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار" محمد مشينش: "أتينا هنا مع أطفالنا لهذا المكان بإسطنبول لنٌؤكد أنه مهما أبعدتنا الجغرافيا عن وطننا سنبقى متمسّكين بفلسطين، وسنبقى نعلّم الأجيال الجديدة ليرسموا حلمهم لأجل فلسطين والأقصى، حتّى يبقى عالقاً في أذهانهم".

وأضاف مشينش خلال حديث للأناضول على هامش الفعالية: "من إسطنبول نرسل الرسالة واضحةً أنّنا اليوم متمسّكون كما كان آباؤنا وأجدادنا بأرضهم، وقطعاً سنعود قريباً إلى وطننا وقرانا التي هُجّرنا منها".

ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين، من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948.

واضطر نحو 800 أ لف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم، في ذلك العام، الذي شهد تأسيس إسرائيل، هرباً من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، حسب تقرير حكومي فلسطيني.​​​​​​​