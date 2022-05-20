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صاحب القصيدة المهربة.. وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب عن 88 عاماً
نعت المؤسسات السياسية والثقافية العراقية، الشاعر مظفر النواب، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 88 عاماً. والنواب هو أحد أبرز شعراء العراق، ولد في يناير 1934، ببغداد ودرس في كلية الآداب، وانتمى في شبابه إلى الحزب الشيوعي وناضل في صفوفه حتى سُجن عام 1963.
صاحب القصيدة المهربة.. وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب عن 88 عاماً
اهتم مظفر النواب كثيراً بالقضية الفلسطينية وكتب عنها عشرات القصائد منها قصيدة (القدس عروس عروبتكم) / AFP
20 مايو 2022

نعت وزارة الثقافة العراقية والمؤسسات السياسية والثقافية في البلاد الشاعر مظفر النواب الذي توفي اليوم الجمعة في أحد مستشفيات دولة الإمارات عن عمر ناهز 88 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان إنها تعتزم إعادة طبع كتبه ودواوينه "لتشكل منهلاً للقراء والمهتمين".

ويعتبر النواب أحد أبرز شعراء العراق الذين بدؤوا مسيرتهم الشعرية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة على تويتر "يبقى حياً في ذاكرة الشعب من زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق، ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب لا يمضي إلى العدم، فهو حي في ذهن كل من ترنم بقصائده الخالدات".

وُلد النواب في يناير/كانون الثاني 1934، بالعاصمة بغداد ودرس في كلية الآداب التي تخرج فيها عام 1956 قبل أن يجري تعيينه مفتشاً فنياً بوزارة التربية.

انتمى في شبابه إلى الحزب الشيوعي العراقي وناضل في صفوفه إلى أن دخل السجن في نهاية عام 1963، حيث كتب قصيدته الشهيرة (البراءة) التي تعد واحدة من أهم ما كتب.

هرب من السجن مع زملاء له إلى أن صدر عفو عام عن المعارضين السياسيين في 1969 فغادر العراق وتنقل بين عدد من العواصم العربية منها بيروت ودمشق وعمان.

اهتم كثيراً بالقضية الفلسطينية وكتب عنها عشرات القصائد منها قصيدة (القدس عروس عروبتكم) التي هاجم فيها القادة العرب بقسوة، وبسببها منعته معظم الدول العربية من دخول أراضيها فكان يلقب بـ"شاعر القصيدة المهربة".

في عام 1976 أثارت قصيدة (تل الزعتر) عن أحداث مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين في لبنان موجة غضب جديدة ضد الشاعر العراقي مما اضطره إلى الترحال من جديد وانتقل إلى ليبيا.

دأب على انتقاد قمم جامعة الدول العربية فكان يكتب قصيدة عقب كل قمة يهاجم فيها المواقف السياسية لقادة المنطقة ومن هذه القصائد (دوامة النورس الحزين) و(القمة الثانية) و(تكاثرت القمم).

من قصائده أيضاً (بنفسج الضباب) و(في الحانة القديمة) و(قراءة في دفتر المطر) و(يا حزن) و(عائلة القطط) و(يا جهيمان). ورغم تأثره بالأوضاع السياسية التي عاصرها وكتب عنها جاءت قصائده الأخرى في الحب والغزل عذبة ورقيقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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