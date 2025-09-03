وقال بوتين في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته للصين بالعاصمة بيكين: "فيما يتعلق بالاجتماع مع زيلينسكي، لم أستبعد قط إمكانية عقده، ولكن هل هناك جدوى منه؟ دعونا نرَ".

وأضاف أن أوكرانيا إذا رغبت في إحراز تقدم، "يجب أن تلغي الأحكام العرفية، وتجرى انتخابات، واستفتاء حول القضايا الحدودية".

جاءت تصريحات بوتين بينما يسعى زيلينسكي لعقد لقاء مع الرئيس الروسي لبحث شروط اتفاق محتمل، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبته في التوسط لعقد اجتماع يجمع الزعيمين.

في السياق، تعهد بوتين مواصلة القتال في أوكرانيا في حال عدم التوصل الى اتفاق سلام مع كييف، مؤكداً في الوقت عينه أن قوات موسكو تتقدم على كامل خط الجبهة.

وقال بوتين للصحافيين: "أعتقد أن ثمة ضوءاً في آخر النفق، لنرَ كيف يتطور الوضع. في حال لم يجرِ ذلك (التوصل إلى اتفاق)، يجب علينا حلّ كل مسائلنا عسكرياً"، وأضاف أن القوات الروسية "تتقدم على كل الجبهات".

كما علق بوتين على وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس له بأنه "ربما يكون أخطر مجرم حرب في عصرنا"، واعتبر أن هذا الوصف محاولة فاشلة للتهرب من مسؤولية الغرب عن "مأساة" أوكرانيا.