“ستكون أهدافاً مشروعة".. بوتين يحذر الدول الغربية من نشر قواتها في أوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن أي قوات غربية يجري نشرها في أوكرانيا ستكون أهدافاً مشروعة لهجمات موسكو، وذلك بعد يوم من تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر فيه أن 26 دولة تعهدت بتقديم ضمانات أمنية بعد الحرب لأوكرانيا.
5 سبتمبر 2025

وقال بوتين في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك "لذلك، إذا ظهرت بعض القوات هناك، وبخاصة الآن، في أثناء العمليات العسكرية، فإننا سنتصرف على أساس أنها ستكون أهدافاً مشروعة للتدمير".

وأضاف: "إذا جرى التوصل إلى قرارات تؤدي إلى سلام، إلى سلام طويل الأمد، فإنني ببساطة لا أرى أي معنى لوجودهم على أراضي أوكرانيا".

في سياق آخر، قال بوتين إن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة في ألاسكا، لكن هناك حاجة إلى قرار سياسي من واشنطن لاستئناف المشاركة الاقتصادية.

وأوضح بوتين أن الولايات المتحدة لديها إمكانات كبيرة من الموارد في ألاسكا، بينما تمتلك روسيا تقنيات فعالة لتطوير النفط والغاز.

وقالت روسيا مراراً إن أحد أسباب خوضها الحرب في أوكرانيا هو منع حلف شمال الأطلسي من ضم أوكرانيا في عضويته ونشر قواته في أراضيها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
