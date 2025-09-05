وقال بوتين في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك "لذلك، إذا ظهرت بعض القوات هناك، وبخاصة الآن، في أثناء العمليات العسكرية، فإننا سنتصرف على أساس أنها ستكون أهدافاً مشروعة للتدمير".

وأضاف: "إذا جرى التوصل إلى قرارات تؤدي إلى سلام، إلى سلام طويل الأمد، فإنني ببساطة لا أرى أي معنى لوجودهم على أراضي أوكرانيا".

في سياق آخر، قال بوتين إن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة في ألاسكا، لكن هناك حاجة إلى قرار سياسي من واشنطن لاستئناف المشاركة الاقتصادية.

وأوضح بوتين أن الولايات المتحدة لديها إمكانات كبيرة من الموارد في ألاسكا، بينما تمتلك روسيا تقنيات فعالة لتطوير النفط والغاز.