جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء "ريا" الروسية نُشرت الجمعة، تعليقاً على جهود دول "تحالف الراغبين" في الغرب لنشر قوات في أوكرانيا بهدف توفير ضمانات أمنية لها.

وأشار بيسكوف إلى أن القوات العسكرية الأجنبية لا يمكن أن توفر ضمانات أمنية لأوكرانيا، وأن هذا الأمر لن يناسب روسيا.

وشدّد على ضرورة توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا وروسيا على حد سواء.

والخميس أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، أن 26 دولة من "تحالف الراغبين" تعهّدت بنشر قوات ضامنة في أوكرانيا أو الوجود "برّاً أو بحراً أو جواً"، مبيناً أن الهدف ليس خوض حرب ضد روسيا، بل حماية السلام.

بدوره قال زيلينسكي إن عضوية الاتحاد الأوروبي هي من الضمانة الأمنية الأساسية لأوكرانيا، لأنها توفر لها الأمن السياسي والجيوسياسي والاقتصادي.

واستضاف ماكرون الخميس قمة عبر الإنترنت لقادة "تحالف الراغبين" عُقدت برئاسة مشتركة بين فرنسا وبريطانيا.

و"تحالف الراغبين" هو تشكيل دولي أُعلنَ عقب قمة عُقدت بلندن في مارس/آذار الماضي، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ولفت بيسكوف إلى توقيع مسودة اتفاق بالأحرف الأولى بين روسيا وأوكرانيا في مفاوضات إسطنبول عام 2022 بوساطة تركية.

وأضاف: "إذا قرأتم بعناية بنود الاتفاقات التي وُقّع عليها بالأحرف الأولى في إسطنبول عام 2022، فسترون أن جميع الضمانات الأمنية فيها، وبالكامل هناك".