بسبب الإبادة في غزة.. رئيس كرواتيا يرفض لقاء وزير خارجية إسرائيل في زغرب
رفض الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الموجود في العاصمة زغرب، بسبب مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة.
الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش / AA
9 سبتمبر 2025

وفي تدوينة له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، شدد ميلانوفيتش على أن قبول مثل هذه الزيارة وسط مواصلة إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة "أمر غير مقبول".

وأضاف: "إذا التقيت بأي عضو من تلك الحكومة (الإسرائيلية)، فسيُعد ذلك قبولاً بالعنف والإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

وانتقد ميلانوفيتش الحكومة الكرواتية لقبولها زيارة ساعر، مضيفاً: "بدل أن تتخذ حكومة كرواتيا خطوات للاعتراف بدولة فلسطين، فإنها تدعم المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون وراء سياسة الحرب والعنف".

ومضى قائلاً: "مقارنة الهجمات على غزة بالحرب التي شهدتها كرواتيا في التسعينيات خطأ فادح، فحينها دافعت كرواتيا عن نفسها فقط، بينما إسرائيل تهاجم غزة بشكل وحشي، وتقتل عشرات الآلاف من البشر".

وفي وقت سابق، شهدت زغرب احتجاجات قبل لقاء رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش بالوزير الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و605 شهداء، و163 ألفاً و319 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
