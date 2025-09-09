وفي تدوينة له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، شدد ميلانوفيتش على أن قبول مثل هذه الزيارة وسط مواصلة إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة "أمر غير مقبول".

وأضاف: "إذا التقيت بأي عضو من تلك الحكومة (الإسرائيلية)، فسيُعد ذلك قبولاً بالعنف والإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

وانتقد ميلانوفيتش الحكومة الكرواتية لقبولها زيارة ساعر، مضيفاً: "بدل أن تتخذ حكومة كرواتيا خطوات للاعتراف بدولة فلسطين، فإنها تدعم المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون وراء سياسة الحرب والعنف".