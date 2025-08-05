5 أغسطس 2025
وتُعقد الجلسة المقررة الساعة 12 بتوقيت غرينتش بالقصر الرئاسي اللبناني، وتُعَدّ هذه المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء مصير سلاح حزب الله.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 262 قتيلاً و563 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.