لبنان يستعدّ لجلسة حاسمة حول نزع سلاح المجموعات المسلحة بما فيها حزب الله
يجتمع مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء لمناقشة نزع سلاح المجموعات المسلحة بما فيها حزب الله، في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على الوزراء لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة، ووسط مخاوف من احتمال تصعيد إسرائيل لهجماتها في حال عدم التوصل إلى حل.
أحد أنصار حزب الله لافتة كُتب عليها "لن نتخلى عن سلاحنا" / AP
5 أغسطس 2025

وتُعقد الجلسة المقررة الساعة 12 بتوقيت غرينتش بالقصر الرئاسي اللبناني، وتُعَدّ هذه المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء مصير سلاح حزب الله.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 262 قتيلاً و563 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT ARABI
