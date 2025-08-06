والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية عام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.

ورداً على ذلك، اعتبر "حزب الله" عبر بيان، في وقت سابق الأربعاء، أن حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكداً أنه "سيتجاهل" القرار.

بينما قالت "حركة أمل"، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، إنه كان حرياً بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم المزيد من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة (في إشارة لقرار مجلس الوزراء)".

وطالبت بأن تسخر الحكومة جهودها "لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".

وأضافت: "بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية (جوزيف عون) ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد (جلسة حكومية مخصصة لاستكمال بحث حصر السلاح بيد الدولة) فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".

وتنص الفقرة الخامسة من البيان الوزاري على "التزام الحكومة وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف (السعودية عام 1989)، باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دولياً"، وهو نفسه ما أكده عون في خطاب تنصيبه أوائل العام الجاري.

وأشارت "حركة أمل" في بيانها إلى أن البلاد ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، "تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، تلتزم كامل مندرجات الاتفاق، وما زالت ملتزمة ما هو متوجب عليها".