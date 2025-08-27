جاء ذلك خلال اجتماع بين الوفدين التركي والسوري بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي.
وأوضح بولاط أن تجارة الترانزيت ستصبح حرة على مدار الساعة بين معبري جيلوة غوزو وأونجو بينار التركيين، ومعبري باب الهوى وباب السلامة في الجانب السوري، ابتداءً من غدٍ الخميس.
وأشار إلى أن البلدين وقَّعا في 28 يونيو/حزيران الماضي اتفاقية لإلغاء نظام الشحن والتفريغ على الحدود والجمارك، وتحرير حركة العبور بين تركيا وسوريا والأردن والسعودية.
وأضاف الوزير التركي أن تقديم الخدمات على المعابر الحدودية الأخرى سيستمر حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
وأكد بولاط أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن سوريا حققت تقدماً ملحوظاً في الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويزور الوزير التركي سوريا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال للمشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين، الذي يقام بين 27 أغسطس/آب و5 سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.