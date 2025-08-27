سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
على مدار الساعة.. تركيا تعلن تحرير حركة النقل البري مع سوريا بدءاً من الخميس
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الأربعاء، تحرير حركة النقل البري (ترانزيت) بين تركيا وسوريا بدءاً من غد الخميس، وعلى مدار الساعة.
على مدار الساعة.. تركيا تعلن تحرير حركة النقل البري مع سوريا بدءاً من الخميس
معبر أونجو بينار التركي مع سوريا / AA
27 أغسطس 2025

جاء ذلك خلال اجتماع بين الوفدين التركي والسوري بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي.

وأوضح بولاط أن تجارة الترانزيت ستصبح حرة على مدار الساعة بين معبري جيلوة غوزو وأونجو بينار التركيين، ومعبري باب الهوى وباب السلامة في الجانب السوري، ابتداءً من غدٍ الخميس.

وأشار إلى أن البلدين وقَّعا في 28 يونيو/حزيران الماضي اتفاقية لإلغاء نظام الشحن والتفريغ على الحدود والجمارك، وتحرير حركة العبور بين تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

وأضاف الوزير التركي أن تقديم الخدمات على المعابر الحدودية الأخرى سيستمر حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

اختيارات المحرر

وأكد بولاط أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن سوريا حققت تقدماً ملحوظاً في الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويزور الوزير التركي سوريا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال للمشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين، الذي يقام بين 27 أغسطس/آب و5 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us