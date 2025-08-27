جاء ذلك خلال اجتماع بين الوفدين التركي والسوري بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي.

وأوضح بولاط أن تجارة الترانزيت ستصبح حرة على مدار الساعة بين معبري جيلوة غوزو وأونجو بينار التركيين، ومعبري باب الهوى وباب السلامة في الجانب السوري، ابتداءً من غدٍ الخميس.

وأشار إلى أن البلدين وقَّعا في 28 يونيو/حزيران الماضي اتفاقية لإلغاء نظام الشحن والتفريغ على الحدود والجمارك، وتحرير حركة العبور بين تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

وأضاف الوزير التركي أن تقديم الخدمات على المعابر الحدودية الأخرى سيستمر حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.