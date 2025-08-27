وتأتي هذه المشاركة تحت شعاري "نبني الغد معاً" و "جسر الاقتصاد = جسر التنمية"، في خطوة تعكس رغبة البلدين في بناء مستقبل اقتصادي مشترك وتعزيز جسور التعاون.

ويُقام المعرض هذا العام تحت شعار "فخر الشرق يبدأ من دمشق"، وسط حضور إقليمي ودولي واسع، في وقت تكتسب فيه الشراكات الاقتصادية الإقليمية أهمية متزايدة نظراً للتحديات العالمية.

وترى أنقرة في هذا الحدث منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دمشق، بما يحقق مصالح الشعبين ويخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وعلى هامش الفعالية، أجرى وزير التجارة التركي عمر بولاط سلسلة لقاءات رسمية في دمشق، شملت مدير عام المواني البحرية والبرية السورية قتيبة أحمد بدوي ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.

وناقشت الاجتماعات توسيع حجم التبادل التجاري، الذي تجاوز 1.9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وزيادة سرعة العبور التجاري البري والبحري، وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمارات والخدمات والتجارة الرقمية.