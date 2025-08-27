وفي نبأ مقتضب، أفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بأن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق".

وأشارت وكالة "سانا" السورية في خبر لاحق إلى "غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط منطقة الكسوة بريف دمشق"، في تجدد للهجوم.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات الإسرائيلية جاءت في أثناء تدريبات على استخدام الدبابات في موقع عسكري سوري، وترافقت مع دويّ انفجارات في منطقتي المطلة وتل المانع المجاورتين جراء انفجار مخلفات حربية.

وأفاد مصدر حكومي لوكالة سانا، بأن القصف الإسرائيلي قرب جبل المانع أسفر عن شهداء وإصابات وتدمير آليات. وقال المصدر إن عناصر الجيش عثرت قرب جبل المانع جنوب دمشق بتاريخ 26 أغسطس/آب الجاري على أجهزة مراقبة وتنصت وفي أثناء تعامل الجيش معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي.

وأضاف: "شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على الموقع أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع".

في سياق متصل، شهدت سماء العاصمة دمشق "تحليقا مكثفا" للطيران الإسرائيلي، وفق "الإخبارية السورية"، وذلك تزامناً مع انطلاق معرض دمشق الدولي، الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ويشارك فيه نحو 850 شركة محلية وأجنبية من 22 دولة.