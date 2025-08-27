جاء ذلك خلال استقباله وفداً إعلامياً عربياً في دمشق، الأحد، وبثت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية مقاطع مصورة منه الأربعاء.

وأشار الشرع، إلى أن "أهم ما يمكن أن يفيدنا هو العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار السوري-اللبناني، بخاصة في ظل الهبّة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها سوريا والإقبال المتزايد على الاستثمار".

ولفت إلى أن لبنان بحاجة إلى العديد من الخدمات، وعلينا إيجاد سبل لتقديم هذه الخدمات بشكل مشترك، من خلال المواني في طرابلس وبيروت، والتي تشكل تاريخياً منافذ ومتنفسا لدمشق وحمص.

ورأى الشرع، أنه يمكن تحقيق توأمة عبر استثمارات اقتصادية ناجحة تشمل أنابيب النفط، وإمداد الغاز، ومعالجة مشكلات الكهرباء في سوريا ولبنان، ما سيخفف من حدة الاستقطاب السياسي عندما يرى الناس تحسين الخدمات الاقتصادية.

وتابع: "لو استطعنا أن نفعل ذلك بطريقة متعاونة، الناس تلقائياً ستهمل حالة الاستقطاب السياسي بعد ما شاهدوا حرماناً بمواضيع اقتصادية كبيرة جداً".

وشدد الرئيس السوري على أن "الشيء الوحيد الذي يجذب الحالة اللبنانية تجاه أي سلطة، هو أنه يجب أن نتناسى حالة الطائفية في أثناء الحديث عن موضوع النهضة الاقتصادية داخل لبنان".

وفيما يخص العلاقة مع لبنان والتوترات القديمة مع "حزب الله"، أكد الشرع، أن بلاده تريد بدء صفحة جديدة مع لبنان. وأشار إلى أن سوريا الجديدة تنازلت عن الجرح الذي سببته اعتداءات "حزب الله" عليها.

وقال الشرع: "لقد تنازلت عن الجرح الموجود داخل سوريا بسبب اعتداءات حزب الله علينا، ولم أحاول إطلاق تصريحات قد تحمس أطرافاً داخل لبنان، وحاولت الوقوف على مسافة واحدة من دون إلغاء أي طرف".