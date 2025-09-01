الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
الحوثيون يتبنون هجوماً صاروخياً على سفينة إسرائيلية بعد اغتيال قادتهم في صنعاء
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية صباح الاثنين، أن قواتها أصابت سفينة نفطية إسرائيلية بصاروخ باليستي قبالة سواحل البحر الأحمر، وذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) وعدد من الوزراء في قصف على مدينة صنعاء.
الحوثيون يتبنون هجوماً صاروخياً على سفينة إسرائيلية بعد اغتيال قادتهم في صنعاء
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفطية إسرائيلية بصاروخ باليستي في البحر الأحمر / وسائل إعلام يمنية
1 سبتمبر 2025

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (قوات الجماعة) عملية عسكرية".

وأوضح أن العملية "استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيليةَ شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي أصاب السفينة".

سريع زاد أن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاعِ غزة".

كما تمثل "تأكيداً لاستمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي"، حسب "سريع".

وأكد الاستمرار في "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي".

وتابع: "وكذلك في تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

اختيارات المحرر

وجدد التأكيد أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

والسبت أعلن الحوثيون اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي ووزراء؛ جراء قصف إسرائيلي على صنعاء الخميس.

وفي اليوم التالي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن تل أبيب وضعت اليمن في "مرمى الاستهداف"، وتتبع "سياسة ممنهجة" لاغتيال قادة جماعة الحوثي.

وإضافة إلى استهدافهم سفناً، يشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفاً و459 شهيداً، و160 ألفاً و256 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينياً بينهم 124 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us