شارك في الفاعليات ناجون من المجزرة، بينهم براء عثمان ومحمد الشامي وياسين دبورة، إلى جانب أهالي الضحايا ووفود حقوقية ورسمية، مؤكدين أن الجريمة ما تزال جرحاً مفتوحاً في الذاكرة السورية وعلامة سوداء في تاريخ البلاد المعاصر.

وبحسب ما رصدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن أرقام الضحايا وشهادات الناجين تتقاطع لتؤكد أن الكارثة لم تنتهِ بعد، وأن غياب العدالة يضاعف من وطأة الذكرى مع كل عام جديد.

وانطلقت الفاعليات منذ ساعات الفجر الأولى بتكبيرات في مساجد دمشق وريفها، تلاها تمثيل رمزي للحظات القصف.

كما خرجت مواكب شعبية من مقبرة شهداء الكيماوي في زملكا، مروراً بساحات العاصمة وصولاً إلى صرح الجندي المجهول.

وتخلل البرنامج زيارات لمقابر الضحايا، وعرض لأسمائهم على شاشات عامة، إضافة إلى التوقيع على عريضة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة.

يُذكر أن الغوطتين الشرقية والغربية شهدتا في فجر 21 أغسطس/آب 2013 واحدة من أبشع الهجمات الكيماوية في القرن الحادي والعشرين، حين أطلقت قوات النظام صواريخ محمّلة بغاز السارين على بلدات محاصرة، ما أدى إلى مقتل المئات اختناقاً وإصابة الآلاف.

وبعد اثني عشر عاماً، ما تزال صور تلك الليلة وشهادات الناجين شاهدة على جريمة لم تنل العدالة بعد.

بيوت تعج بالموت

يتذكر الصحفي والناشط الإعلامي براء عثمان، عضو اتحاد الصحفيين السوريين، تفاصيل تلك الساعات قائلاً: "مع اقتراب الساعة الثانية إلا ربعاً فجراً بدأ سقوط الصواريخ المحمّلة بغاز السارين. ترددنا قليلاً في التوجه إلى مكان الاستهداف بسبب الخوف، لكننا وصلنا نحو الثانية والنصف ليلاً. كانت المشاهد صادمة لا تُوصف: حيوانات نافقة في الطرقات، وبيوت امتلأت بعائلات اختنقت وهي نائمة".

ويضيف: "في البداية لم نفكر في التصوير، كان همّنا الأول هو الإسعاف. لكن لاحقاً بدأنا نوثق ونرسل المقاطع للفضائيات. رأيت مسعفين يسقطون بعد إنقاذهم للمصابين، وفي النقاط الطبية جُرّد الضحايا من ملابسهم الملوثة وغُسلت أجسادهم بالمياه، إلا أن الأعداد الكبيرة جعلتنا عاجزين عن التوثيق الكامل".

يصف عثمان ما شاهده بأنه كان أشبه بـ"يوم القيامة"، ويقول: "وثّقنا خلال يومين أكثر من 12 ألف مصاب ونحو 1400 شهيد، كثير منهم أطفال مجهولو الهوية بعدما أُبيدت عائلاتهم بالكامل. لم يكن هدف النظام قتل المدنيين فحسب، بل إرباك الجبهات وفتح الطريق لاقتحام الغوطة. ومع ذلك، صمدت خطوط الدفاع".

ويؤكد أن النظام حاول استغلال الضربة لاقتحام الغوطة الشرقية، مضيفاً: "كانت الغاية مزدوجة: قتل المدنيين وشلّ خطوط المقاومة. لكن المقاتلين تدفّقوا من مختلف مدن الغوطة، ما أربك النظام وأفشل خططه".

ويختم شهادته بالقول: "ما جرى تلك الليلة لم يكن مجرد جريمة عسكرية، بل مجزرة بحق الإنسانية جمعاء. صور الأطفال والنساء والمصابين ستظل محفورة في الذاكرة، شاهدة على الثمن الباهظ الذي دفعته الغوطة في سبيل الحرية".

مجازر بلا دماء