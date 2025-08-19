وقالت قناة الإخبارية السورية (رسمية)، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على أكثر من 200 رأس غنم من أغنام أهالي قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي"، ولفتت إلى أن القوة الإسرائيلية اقتادت رؤوس الأغنام المنهوبة إلى "الأراضي المحتلة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت القناة "آي 24" العبرية على موقعها الإلكتروني، إن مجموعة من مستوطني الضفة الغربية المحتلة "عبروا الحدود إلى سوريا أمس (الاثنين) بهدف إنشاء مستوطنة جديدة تُسمى نيفي هابشان في الجانب السوري من مرتفعات الجولان".

وادعت القناة أن "قوات من الفرقة 210 التابعة للجيش الإسرائيلي هرعت إلى الموقع عقب بلاغ في المنطقة، واقتادت المستوطنين المتوغلين للتحقيق من جانب الشرطة".

وتُعتبر هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا، نموذجاً مصغراً لجرائم تل أبيب ومستوطنيها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبشكل يومي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة، فضلاً عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ومصادر أرزاقهم، ولا سيما سرقة الأغنام.