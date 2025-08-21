وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "استكملت قوات لواء الجبال 810 بقيادة فرقة 210 أمس الأربعاء، عملية اقتحام عدد من مواقع الكوماندوز التابعة للنظام السوري القديم (الأسد) في منحدرات قمّة حرمون (جبل الشيخ) في سوريا".

وأضاف: "في إطار النشاط، اعتقلت القوات عدداً (لم تحدده) من المشتبه بهم الذين نشطوا في تهريب والاتجار بوسائل قتالية من سوريا إلى لبنان"، وفق قوله.

وتابع: "خلال العملية وأعمال التمشيط في المواقع، عُثر على أكثر من 300 وسيلة قتالية جرت مصادرتها جميعاً"، دون تفاصيل حول نوعيتها.

وفي الأسابيع الماضية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال عدد من المواطنين السوريين بدعوى الاتجار بالأسلحة.

وفي 11 أغسطس/آب توغلت دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلَّفة من 3 سيارات في قرية الصمدانية الغربية بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وفق قناة "الإخبارية" السورية، دون تفاصيل.

وقبلها بساعات، ادّعى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اعتقال "تاجر أسلحة" جنوب سوريا.