"غلَطة بورت"، مجمع تجاري وسياحي يقع على الساحل مباشرة عند نقطة تلاقي خليج القرن الذهبي ومضيق إسطنبول على الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول التركية.

وبما لديه من إطلالة ساحرة على المدينة إلى جانب الإمكانيات والمميزات المتنوعة والمتاجر والمطاعم والمقاهي المنتشرة فيه يتيح المجمّع لزائريه تمضية وقتٍ ممتعٍ يجمع بين الطبيعة الجميلة وتوفير كل ما قد يرغب الزائر باقتنائه.

رصيف مجمّع "غلَطة بورت" يوفّر كل ما يبحث عنه السائح والزائر للمدينة العريقة، كونه يمثّل في الوقت نفسه مجمّعاً تجارياً ورصيفاً سياحياً وسلسلة متاجر ومطاعم راقية تطل على إسطنبول من زاوية خاصة.

بشكل مستمر ترسو قبالة الرصيف البحري للمجمع سفن "كروز" الكبرى للرحلات البحرية، إذ تمثّل هذه السفن فنادق بحرية متنقلة تجوب البحار حول العالم.

ويقع المجمع في منطقة مركزية مهمّة على مقربة من ساحل "بشكتاش" ومنطقة "أمينونو" و"قره كوي"، ونظراً إلى موقعه المركزي تتوفّر المواصلات باتجاهه بكثرة، إذ يمكن الوصول إليه عبر خطوط الترام والحافلات، كما يضم موقفاً كبيراً للسيارات.

بشكلٍ عام تعتبر سواحل إسطنبول نقطة جذب هامة للسائحين والزائرين، لقدمها وإطلالتها المميزة وانتشار المباني والجوامع والقصور التاريخية القديمة، ويأتي المجمّع ليضيف إليها بُعداً جديداً حديثاً يجعل الماضي العريق يعانق الحاضر الأنيق.

نزهة على الرصيف البحري

يتميّز المجمع بأنه ينقسم إلى عدة أجزاء، أهمها منطقة الرصيف البحري المناسب لاستقبال السفن، والذي يعتبر في الوقت نفسه مساحة واسعة ومتنفساً للزائرين.

ويمضي الزائرون والسائحون أوقاتهم على الرصيف في المشي ومشاهدة إطلالة مميّزة لإسطنبول، وممارسة الرياضة والتنزّه وسط أجواء عائلية، إلى جانب الاستمتاع بأجواء المدينة، وبخاصة في ساعات المساء التي تشهد اعتدالاً بالحرارة.

وتُمكن مشاهدة عدة إطلالات مميزة للمدينة من رصيف المجمّع، إذ يطلّ على منطقة السلطان أحمد وجوامعها وقصر "توب كابي" والطرف الآسيوي للمدينة وقلعة برج الفتاة التاريخية وتلة تشاملجا الشهيرة وجامعها الكبير ومضيق إسطنبول والجسر الأول على المضيق.

وتنتشر على الرصيف مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التي لا تخلو المراكز التجارية منها لتوفر للزائرين كل الخيارات المتنوعة.

وتقدم هذه المطاعم مختلف أنواع الأطعمة والحلويات والمشروبات المتنوعة واللحوم التركية والعالمية، بينها فروع مطاعم عالمية مثل مطعم الشيف التركي الشهير "نصرت غوكجة".

ويستطيع أي زائر للمنطقة التي تتمتع بحماية أمنية جيدة أن يتناول طعامه أو يشرب الشاي والقهوة على الساحل وسط أجواء جميلة تستحضرها الإطلالة المذهلة في كل الأوقات.

ماركات عالمية

المجمّع يضم أيضاً ما يشبه بلدة صغيرة داخلها حارات وأزقة وميادين صغيرة وأبنية متجاورة، تنتشر حولها المتاجر المتنوعة التي تقدّم مختلف الأنواع والأصناف التي يرغب الزائرون والسائحون بشرائها.

في هذه المتاجر يمكن شراء الألبسة والعطور والتجهيزات الرياضية على اختلاف الماركات التركية والعالمية، فتنتشر على طابقين عبر المجمّع يُتنقل خلالها بواسطة المدارج الخاصة.

وتتكامل الحارات والأزقّة الموزّعة في المجمّع مع الرصيف الساحلي، بشكلٍ فريدٍ من نوعه، ويقصد الزائرون نهاراً الحارات الداخلية لقضاء وقت فيها وتناول الوجبات في مطاعمها، فيما تنشط الحركة على الرصيف أكثر مع ساعات العصر والمساء.

ولاتساع مساحته توجد عدة مداخل للمجمع، فيما يحلّ موقف السيارات الكبير مشكلة العثور على مكان لركن السيارات الخاصة، بخاصةً أن المكان الحديث يعتبر مركزاً حيوياً مهماً لزوار المدينة وساكنيها لموقعه بقلب إسطنبول القديمة.