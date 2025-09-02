جاء ذلك بحسب ما ذكره الأنصاري في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة القطرية الدوحة، إذ قال: "هناك اتصالات لمحاولة وقف العمليات (الإبادة الإسرائيلية بغزة)، والعودة للمفاوضات، ولكن لا جديد، ولم ترد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار حتى اللحظة".

ورداً على سؤال بشأن وجود مناقشات صفقة شاملة، أجاب المسؤول القطري: "هناك اتصالات تجرى للوصول إلى نموذج مختلف، ولن أخوض في التفاصيل، ولكننا منفتحون على كل الأفكار".

واستدرك الأنصاري: "لكن في الوقت الحالي العرض المطروح على الطاولة حتى الآن هو الذي وافقت عليه حركة حماس، ولكن بشكل غير رسمي هناك تبادل أفكار ونبحث ما يمكن إنجازه".

واعتبر متحدث الخارجية القطرية تلويح تل أبيب بضم الضفة الغربية المحتلة "تهديداً وابتزازاً وعدم رغبة بالسلام". مؤكداً أن خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية، قائلاً إن "المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل".

وشدد الأنصاري على أنه لا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة، مطالباً بفتح المعابر وإدخال المساعدات لقطاع غزة الذي يواجه مجاعة جراء الحصار الإسرائيلي، قائلاً إن أي شيء دون ذلك هو انتهاك للقانون الدولي.

ولفت متحدث الخارجية القطرية إلى أهمية الحضور المناسب للسياسيين الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية، في إشارة إلى إلغاء الولايات المتحدة تأشيرات مسؤولين فلسطينيين كان من المخطط حضورهم الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.