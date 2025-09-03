وقالت قناة الإخبارية السورية على حسابها بمنصة "إكس" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت ليلاً في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي واعتقلت سبعة شبان من أبناء القرية".

وجاء التوغل ضمن سلسلة تجاوزات إسرائيلية مستمرة في سوريا، خصوصاً بعد انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، وتزامناً مع الإطاحة بالنظام السوري السابق أواخر 2024.

وشهد جنوب سوريا، الجمعة والسبت الماضيين، تصعيداً جديداً من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في تحليق مكثف للطيران الحربي فوق محافظتي درعا والقنيطرة، بالتوازي مع توغل آليات عسكرية، فضلا عن مداهمة منازل واعتقال عدد من السوريين.