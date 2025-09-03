وقالت قناة الإخبارية السورية على حسابها بمنصة "إكس" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت ليلاً في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي واعتقلت سبعة شبان من أبناء القرية".
وجاء التوغل ضمن سلسلة تجاوزات إسرائيلية مستمرة في سوريا، خصوصاً بعد انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، وتزامناً مع الإطاحة بالنظام السوري السابق أواخر 2024.
وشهد جنوب سوريا، الجمعة والسبت الماضيين، تصعيداً جديداً من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في تحليق مكثف للطيران الحربي فوق محافظتي درعا والقنيطرة، بالتوازي مع توغل آليات عسكرية، فضلا عن مداهمة منازل واعتقال عدد من السوريين.
ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة القائمة منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك توغل جيش الاحتلال مرارا داخل سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع عسكرية وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.
وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالنظام السوري 2024 ووسعت رقعة احتلالها. ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق بالجنوب، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.