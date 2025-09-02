وقال بوتين خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس السلوفاكي روبرت فيكو عقب محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، إنّ "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تنصت إلى مبررات الكرملين بشأن قرار العملية العسكرية في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ موسكو وواشنطن توصلتا إلى "تفاهم متبادل" بشأن هذا الصراع.

واشتكى الرئيس الروسي من نظيره الأمريكي السابق جو بايدن، معتبراً أنه لم يكن يهتم بمبررات موسكو، لكن "الآن يوجد تفاهم متبادل، وهو أمرٌ ملحوظ، ونحن سعداء للغاية بهذا، ونأمل أن يستمر هذا الحوار البناء"، وفق قول بوتين.

ولفت إلى أن موسكو لم تعارض مطلقاً انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، معبراً عن اعتقاده بأن من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ضمان أمن كل من روسيا وأوكرانيا.

ورفض بوتين الأنباء التي تحدثت عن استعدادات روسية لشن هجوم أوسع في أوروبا، قائلاً: "هذا الاحتمال هستيري وقصص رعب"، مشيراً إلى أن "روسيا اضطرت إلى الرد على ما وصفته بمحاولة الغرب ضم جميع مناطق الاتحاد السوفييتي السابق إلى نطاق نفوذه بمساعدة حلف شمال الأطلسي، نظراً لتداعيات ذلك الأمنية على موسكو".

وأبلغ بوتين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال اجتماع في الصين، قائلاً: "فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فلم نعترض على ذلك مطلقاً (..)، لكن فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، فهذه قضية أخرى".

وذكر أنه ناقش أمن أوكرانيا خلال قمته التي عقدها في 15 أغسطس/آب في ألاسكا مع نظيره الأمريكي ترمب، وقال بوتين: "توجد خيارات لضمان أمن أوكرانيا إذا انتهى النزاع. ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء بهذا الشأن".