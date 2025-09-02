وبحسب معطيات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، رصد زلزال بقوة 5.2 درجات على بُعد 34 كيلومترا شمال شرق مدينة جلال آباد في الساعة 15:29 (+4.5 ت غ)، وأشارت معطيات الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ومن المنتظر أن تعلن السلطات المحلية في جلال أباد وما حولها، حجم الخسائر البشرية والمادية في حال وقوعها.

والأحد، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة جلال آباد، التابعة لولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان، مضيفة أنه وقع بعمق 8 كيلومترات، على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرقي المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع باكستان.

وقالت منظمة الهلال الأحمر الأفغاني في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، إن عدد ضحايا زلزال الأحد ارتفع إلى ألف و411 قتيلاً و3 آلاف و124 مصاباً.

وأشارت إلى دمار أكثر من 5 آلاف منزل في 3 ولايات شرقي البلاد، موضحة أن عدداً كبيراً من الأشخاص عالقون تحت الأنقاض، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

ولفتت إلى أن عمليات إجلاء المصابين من المنطقة مستمرة، وبالتالي قد تتغير حصيلة القتلى والجرحى لاحقاً.