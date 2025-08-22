ونقلت وكالة أنباء "سانا" وقناة "الإخبارية" الرسميتان مشاهد مصوَّرة من فاعليات شعبية، شهدتها العديد من محافظات البلاد، أظهرت مشاركة المئات في كل منها.

وفي معضمية الشام بريف دمشق، أقيمت احتفالية مركزية شارك فيها العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية، فيما شارك مئات آخرون بفاعلية أقيمت بمدينة زملكا بالغوطة الشرقية، إحدى ضحايا الهجوم الكيماوي، حضرها أهالي الضحايا والناجون والناشطون.

وخرج العشرات في مسيرة سارت من منطقة القابون إلى زملكا، مرتدين قمصاناً صفراء تشير إلى الهجوم الكيميائي. ورفع المتظاهرون صوراً لمدنيين قتلوا في الهجمات الكيميائية، ولافتات كتب عليها "صرخات شهدائنا تدوي في قلوبنا".

وقالت عفراء ياسين إحدى الناجيات من الهجوم: "نحن هنا اليوم في الذكرى الـ12 للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية للمطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم القتل وخاصة النساء والأطفال"، مضيفة أنهم يطالبون بتحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع، وفق ما تحدثت به لوكالة الأناضول.

وشارك أيضاً عدد من أهالي وناشطي مدينة الأتارب بريف حلب شمالي البلاد في ذكرى المجزرة، حسب القناة الإخبارية السورية.

بدوره، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني، في تغريدة عبر منصة "إكس": "أصدق الوفاء لشهداء الكيماوي في الغوطة الشرقية، أن نواصل درب الحرية، ونبني وطناً يليق بتضحياتهم، ونُحاسب من سفك أرواحهم من النظام البائد، ليزهر السلام فوق قبورهم الطاهرة".

من جانبه، أشار وزير الإعلام حمزة المصطفى، في تغريدة له، إلى أنه "في ذكرى مجزرة الكيماوي، نتأمل في أحداث مأساوية تظل عالقة في الذاكرة التاريخية، إذ أُزهقت أرواح أكثر من ألف إنسان بلا ذنب، وملأت أجسادهم الأرض، بينما كانت المياه تُسكب عليهم في محاولة يائسة لتخفيف الألم".

وتابع: "في ظل هذا المشهد المدمر، تبرز صرخة طفلة صغيرة: أنا عايشة بابا، أنا عايشة، في الوقت الذي يبقى فيه المجتمع الدولي غارقاً في نقاشاته الباردة، ليبقى المجرمون بلا عقاب بعد أن عقدت صفقات مخزية".