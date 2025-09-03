الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
إيطاليا.. عمال مواني يرفضون خروج السفن في حال مصادرة إسرائيل قوارب أسطول الصمود
أعلنت مجموعات مدنية تضم عمال مواني في إيطاليا عن نيتها إغلاق بعض المواني في حال تدخلت إسرائيل واستولت على القوارب التابعة لأسطول "الصمود العالمي" الموجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
إيطاليا.. عمال مواني يرفضون خروج السفن في حال مصادرة إسرائيل قوارب أسطول الصمود
أسطول الصمود المتوجة نحو كسر الحصار عن غزة / AA
3 سبتمبر 2025

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA" عن عمال ميناء جنوة الداعمين للأسطول قولهم في بيان إنهم لن يسمحوا بخروج "ولو مسمار واحد" من الميناء في حال جرى وقف الأسطول.

وجاء البيان رداً على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي أكد أن القوارب التابعة للأسطول ستتم مصادرتها، وأن الأشخاص على متنها سيُعتقلون ويُعاملون كمشتبه بهم في الإرهاب.

يُذكر أن إسرائيل لديها سجل من القمع ضد المحاولات المدنية لكسر حصار غزة، كان آخرها في يوليو/تموز الماضي عندما اقتحمت قواتها البحرية سفينة "حنظلة" التي كانت تحمل متضامنين دوليين في طريقها إلى غزة، وسيطرت عليها واقتادتها إلى ميناء أسدود.

كما استولى جيش الاحتلال في يونيو/حزيران الماضي على سفينة "مادلين" التابعة لـ"أسطول الحرية" في المياه الدولية أثناء توجهها إلى غزة لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطاً دولياً كانوا على متنها قبل ترحيلهم بعد تعهدهم بعدم العودة.

وفي سياق متصل، أصدر عمال ميناء البندقية بيانا أكدوا فيه استعدادهم لاتخاذ إجراءات لإغلاق الميناء إذا تم إيقاف أسطول الصمود العالمي، حسب المصدر ذاته.

وانطلقت نحو 20 سفينة من ميناء برشلونة الإسباني الأحد ضمن "أسطول الصمود"، تلتها قافلة أخرى من ميناء جنوى الإيطالي فجر الاثنين، على أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى من تونس ستنطلق في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قبل متابعة رحلتها باتجاه قطاع غزة.

اختيارات المحرر

ويضم الأسطول اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات شحيحة جداً من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 63 ألفاً و633 شهيداً، و160 ألفاً و914 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us