وقالت المجموعة المطالبة بالتوقف عن تزويد مايكروسوفت بالخدمات السحابية لإسرائيل، إن الموظفتين آنا هاتل وريكـي فاميلي تلقتا رسائل صوتية تُخطرهما بقرار فصلهما عقب مشاركتهما في اعتصام داخل مكتب رئيس الشركة براد سميث، قبل أن تضيف الخميس أن موظفين آخرين هما نسرين جرادات ويوليوس شان فُصلا أيضاً بعد مشاركتهما في احتجاجات بالمقر.

وبررت مايكروسوفت القرار بـ"انتهاكات خطيرة" لسياسات الشركة، مؤكدة أن الاعتصامات داخل المكاتب "خلقت مخاوف كبيرة على السلامة".

وتطالب المجموعة المحتجة، التي تحمل اسمها إشارة إلى منصة "أزور" السحابية التابعة للشركة، بقطع العلاقات مع إسرائيل ودفع تعويضات للفلسطينيين، متهمة مايكروسوفت بتوفير أدوات تُستخدم في "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.

وقالت هاتل في بيان: "نحن هنا لأن مايكروسوفت تواصل تزويد إسرائيل بالأدوات التي تحتاج إليها لارتكاب إبادة جماعية، بينما تضلل وتخادع موظفيها بشأن هذه الحقيقة". وكانت هاتل وفاميلي من بين سبعة محتجين اعتقلوا الثلاثاء بعد مشاركتهما في اعتصام بمكتب رئيس الشركة براد سميث.

ورد سميث بأن مايكروسوفت تحترم "حرية التعبير التي يتمتع بها الجميع في هذا البلد، طالما كانت ضمن إطار القانون".