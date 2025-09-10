وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت في أبريل/نيسان 2024 القافلة التي رافقها هندرسون، رغم أنها كانت تتحرك في منطقة أعلنتها إسرائيل مسبقاً بأنها "آمنة". وقد استهدفت الغارة سيارات المنظمة الإنسانية رغم أنها كانت تحمل شعاراتها بشكل واضح.

وأدى الهجوم حينها إلى مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني، من بينهم هندرسون وعدد من الأجانب والفلسطينيين، الأمر الذي فجّر موجة استنكار دولية واسعة، فقد سارعت منظمات دولية وحكومات عدة إلى إدانة ما جرى والمطالبة بفتح تحقيق عاجل.

وفي ذلك الوقت، أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك أن بلاده تنتظر من إسرائيل تحقيقاً سريعاً وشفافاً لكشف ملابسات الحادث، كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، وأبلغتها إدانة بريطانيا الواضحة للهجوم.

وبعد مرور نحو عام ونصف على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف فريق المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وأودى بحياة المتطوع البريطاني جيمس هندرسون، شدّد محاميه فورز خان في مقابلة مع الأناضول نشرت الاثنين، على أن ما جرى "لم يكن نتيجة خطأ عابر، بل استند إلى معلومات مضللة قدمتها إسرائيل".

وأوضح خان أن سيارات القافلة الإنسانية كانت تحمل شعارات المنظمة بشكل واضح، ومع ذلك جرى استهدافها بشكل مباشر.

وأضاف: "المتطوعون الذين قتلتهم إسرائيل جاؤوا لتقديم المساعدة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت ويلات الاعتداءات الإسرائيلية".

وفي ما يتعلق بموقف بلاده، اعتبر خان أن الحكومة البريطانية "تتقاعس عن كشف الحقائق المتعلقة بالحادثة"، مشيراً إلى أن لندن "تضع علاقاتها مع إسرائيل فوق حماية مواطنيها".

وقال: "حتى عندما يُقتل مواطن بريطاني على يد الجيش الإسرائيلي، يبقى الموقف الرسمي متردداً، وكأن الأولوية ليست لمواطنيها، بل لمواصلة دعم إسرائيل".

وكشف المحامي أن لدى بلاده "إمكانات تقنية يمكن أن تساعد في كشف تفاصيل ما جرى"، مرجّحاً أن تكون "طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قد وثقت الاعتداء لحظة وقوعه".

وأوضح أنه في وقت الهجوم أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية بجنوب قبرص طائرة مراقبة بريطانية كانت تحلّق فوق المنطقة، مرجحاً أن تكون قد سجّلت صوراً ومقاطع للهجوم على دير البلح، لكن لم يُكشف عنها حتى الآن.