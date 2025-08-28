وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من سيطرة أسرة الأسد.

في سياق متصل أكّدَت الوزارة استمرار تركيا في تبني سياسات شاملة تهدف إلى دعم وتعزيز الاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى زيارة السفينة البحرية التركية "TCG قنالي أدا" إلى ميناء بنغازي يومَي 20 و21 أغسطس/آب لتعزيز العلاقات مع الأطراف الليبية المختلفة.

وأوضحت أن وفداً من وزارة الدفاع التركية التقى خلال الزيارة نائب قائد القوات المسلحة في شرق ليبيا الفريق أول ركن صدام حفتر، إذ نوقشت سبل التعاون تحت شعار "ليبيا واحدة.. جيش واحد".