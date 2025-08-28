ونوّهَت الوزارة في بيان اليوم الخميس باستمرار دعمها الإجراءات كافة التي تتخذها الحكومة السورية للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
كما أدانت الوزارة بشدة استهداف إسرائيل للمدنيين والصحفيين في المستشفيات بشكل متعمد، معتبرة ذلك دليلاً على حجم جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية.
وشدّدَت على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية بلا انقطاع، محمّلة إسرائيل المسؤولية كاملة أمام المجتمع الدولي.
كما لفتت إلى أن الهجمات الإسرائيلية تؤثّر سلباً في أمن واستقرار سوريا ولبنان واليمن، ودعت إسرائيل إلى احترام سيادة وسلامة أراضي جميع جيرانها لضمان السلام والاستقرار الإقليمي.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من سيطرة أسرة الأسد.
في سياق متصل أكّدَت الوزارة استمرار تركيا في تبني سياسات شاملة تهدف إلى دعم وتعزيز الاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى زيارة السفينة البحرية التركية "TCG قنالي أدا" إلى ميناء بنغازي يومَي 20 و21 أغسطس/آب لتعزيز العلاقات مع الأطراف الليبية المختلفة.
وأوضحت أن وفداً من وزارة الدفاع التركية التقى خلال الزيارة نائب قائد القوات المسلحة في شرق ليبيا الفريق أول ركن صدام حفتر، إذ نوقشت سبل التعاون تحت شعار "ليبيا واحدة.. جيش واحد".