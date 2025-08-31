سياسة
2 دقيقة قراءة
لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن 10 غارات على النبطية وجيشُ الاحتلال يتحدث عن استهداف موقع لحزب الله
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان، متسببة في أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق واسعة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن 10 غارات على النبطية وجيشُ الاحتلال يتحدث عن استهداف موقع لحزب الله
غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان / Reuters
31 أغسطس 2025

وأعلن جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه في منصة إكس أنه نفذ هجمات جوية استهدفت "بنى تحتية عسكرية" في منطقة جبل شقيف، زاعماً أنها تابعة لحزب الله، وأن الموقع المستهدف كان يشهد "أنشطة عسكرية"، وفق تعبيره.

واعتبر الجيش أن هذه الأنشطة تشكل "انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، متوعداً بمواصلة عملياته ضد ما وصفه بـ"التهديدات لأمن إسرائيل".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ 10 غارات على أحراج قريتَي علي الطاهر وكفرتبنيت في قضاء النبطية، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة وأضرار في منازل ومحال تجارية.

وأضافت الوكالة أن القصف أدى إلى تطاير الحجارة وقطع طريق كفرتبنيت-الخردلي، إضافة إلى أضرار مباشرة في الأبنية والمحال في بلدتَي النبطية الفوقا وكفرتبنيت.

اختيارات المحرر

كما أشارت الوكالة إلى سقوط صاروخ إسرائيلي على طريق درب القمر في بلدة ميفدون دون أن ينفجر، مؤكدة أن الجهات المعنية تتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية على هذه المنطقة هي الثالثة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أشهر.

وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني، إلى جانب فرق من الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية، على محاصرة الحرائق وإخمادها، وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد حرب شاملة اندلعت في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أعقبت عدواناً إسرائيلياً في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم الاتفاق، واصلت إسرائيل خرقه، إذ سُجّل أكثر من 3 آلاف خرق منذ بدء سريانه، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 282 شخصاً وإصابة 604 آخرين، بحسب بيانات رسمية.

وتواصل إسرائيل استهداف مواقع جنوب وشرق لبنان بزعم ضرب مخازن أسلحة وبنية تحتية لحزب الله، كما تواصل احتلال خمس تلال سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us