وأعلن جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه في منصة إكس أنه نفذ هجمات جوية استهدفت "بنى تحتية عسكرية" في منطقة جبل شقيف، زاعماً أنها تابعة لحزب الله، وأن الموقع المستهدف كان يشهد "أنشطة عسكرية"، وفق تعبيره.

واعتبر الجيش أن هذه الأنشطة تشكل "انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، متوعداً بمواصلة عملياته ضد ما وصفه بـ"التهديدات لأمن إسرائيل".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ 10 غارات على أحراج قريتَي علي الطاهر وكفرتبنيت في قضاء النبطية، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة وأضرار في منازل ومحال تجارية.

وأضافت الوكالة أن القصف أدى إلى تطاير الحجارة وقطع طريق كفرتبنيت-الخردلي، إضافة إلى أضرار مباشرة في الأبنية والمحال في بلدتَي النبطية الفوقا وكفرتبنيت.