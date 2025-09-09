وذكرت مصادر محلية أن مبنى سكنياً مكوناً من تسعة طوابق في مدينة ماكيفكا تعرّض لضربة بطائرة مسيّرة، فيما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قصفاً صاروخياً مكثفاً، تضمن إصابة واضحة لمصنع سابق لأنظمة المراقبة العسكرية في مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية. كما استهدفت الهجمات محطة فرعية قرب ماكيفكا.
من جانبه، قال دينيس بوشيلين، رئيس الأجزاء التي تحتلها روسيا في منطقة دونيتسك والمعين من موسكو، إن القوات الأوكرانية نفذت هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة وصواريخ على مدينتي دونيتسك وماكيفكا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.
وأضاف بوشيلين في بيان نشره على تطبيق تليغرام أن الأهداف شملت مواقع في المدينتين، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الأوكراني حول الهجمات حتى الآن.
وأفادت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين أمنيين في المناطق المحتلة بأن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيّرة أُطلقت خلال الهجومين، وجرى تفعيل وحدات الدفاع الجوي، مع سماع دوي انفجارات وتصاعد دخان كثيف في سماء مدينة دونيتسك.
كما ذكرت مدونة الحرب الروسية "ريبار" وقوع انفجارات في بلدة يناكييفو الصناعية، مشيرة إلى تعرض مبنى سكني واحد على الأقل للقصف.
وتسيطر القوات الروسية منذ 2022، على نحو 20% من أراضي أوكرانيا ونحو 75% من منطقة دونيتسك.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني الثلاثاء، أن عدد القتلى والجرحى من العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، بلغ نحو مليون و90 ألفاً و10 أفراد، منهم 950 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، ونقلته وكالة "يوكرينفورم".
وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 11169 دبابة، منها دبابة واحدة يوم الاثنين، و23261 مركبة قتالية مدرعة، و32577 نظام مدفعية، و1482 نظام راجمات صواريخ متعددة الإطلاق، و1217 نظام دفاع جوي.
كما جرى تدمير 422 طائرة حربية، و341 مروحية، و57504 طائرة مسيّرة، و3691 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، إلى جانب 61207 مركبات وخزانات وقود و3963 وحدة من المعدات الخاصة.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.