وذكرت مصادر محلية أن مبنى سكنياً مكوناً من تسعة طوابق في مدينة ماكيفكا تعرّض لضربة بطائرة مسيّرة، فيما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قصفاً صاروخياً مكثفاً، تضمن إصابة واضحة لمصنع سابق لأنظمة المراقبة العسكرية في مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية. كما استهدفت الهجمات محطة فرعية قرب ماكيفكا.

من جانبه، قال دينيس بوشيلين، رئيس الأجزاء التي تحتلها روسيا في منطقة دونيتسك والمعين من موسكو، إن القوات الأوكرانية نفذت هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة وصواريخ على مدينتي دونيتسك وماكيفكا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.

وأضاف بوشيلين في بيان نشره على تطبيق تليغرام أن الأهداف شملت مواقع في المدينتين، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الأوكراني حول الهجمات حتى الآن.

وأفادت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين أمنيين في المناطق المحتلة بأن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيّرة أُطلقت خلال الهجومين، وجرى تفعيل وحدات الدفاع الجوي، مع سماع دوي انفجارات وتصاعد دخان كثيف في سماء مدينة دونيتسك.

كما ذكرت مدونة الحرب الروسية "ريبار" وقوع انفجارات في بلدة يناكييفو الصناعية، مشيرة إلى تعرض مبنى سكني واحد على الأقل للقصف.

وتسيطر القوات الروسية منذ 2022، على نحو 20% من أراضي أوكرانيا ونحو 75% من منطقة دونيتسك.