من جانبها، أعلنت القوات التابعة للحوثيين في اليمن، الأربعاء، أن قوتها الصاروخية "نفذت عمليةً عسكريةً استهدفت هدفاً مهماً وحساساً للعدوِّ الإسرائيليِّ غربَ مدينةِ القدسِ المحتلةِ".

وأضافت في بيان، أن العملية العسكرية جرى تنفيذها "بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ"، من دون تفاصيل أكثر عما جرى استهدافه.

وأشار البيان، إلى أن "سلاح الجوِّ المسيَّر في القوّات المسلَّحة اليمنيَّة (قوات الحوثي) نفذ (أيضاً) عملية عسكرية استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة (شمال) وذلك بطائرة مسيَّرة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

ووفق البيان، فإن العملية، تأتي "رداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة وفي إطارِ الردِّ الأوليِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إنهم أطلقوا "صاروخاً باليستياً من نوع فلسطين2 الانشطاري مزوداً برؤوس متعددة الذي يستخدم للمرة الثانية، وصاروخاً آخر من نوع ذو الفقار نحو يافا (تل أبيب)".

وأشار سريع، إلى أن العملية أصابت "أهدافاً حساسة وحققت أهدافها بنجاح"، وأنها تسببت في "هروع أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى الملاجئ".

وصباح الأربعاء، أغلقت السلطات الإسرائيلية المجال الجوي في منطقة مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط)، مؤقتاً بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.