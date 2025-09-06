وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 64 ألفاً و368 شهيداً و162 ألفاً و367 مصاباً من الفلسطينيين، لافتة إلى أن "أعداداً من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي".

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 68 شهيداً بينهم 8 انتشلوا من تحت الركام، و362 إصابة.

وأضافت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الإبادة في 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم بلغت 11 ألفاً و828 شهيداً و50 ألفاً و326 إصابة".

كما أكدت أن 6 فلسطينيين بينهم طفل توفوا خلال الساعات الماضية نتيجة التجويع المتعمد وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا التجويع إلى 382 شهيداً، بينهم 135 طفلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الوزارة أن "منذ إعلان منظمة المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وقوع المجاعة في غزة يوم 22 أغسطس/ آب الماضي، سُجلت 104 حالات وفاة جديدة، بينها 20 طفلاً"، محذرة من تمدد الكارثة الغذائية إلى وسط وجنوب القطاع.

وبشأن شهداء المساعدات، قالت الوزارة إن الحصيلة ارتفعت إلى ألفين و385 شهيداً و17 ألفاً و577 مصاباً منذ 27 مايو/أيار الماضي، جراء استهداف منتظري المساعدات، وذلك بعد أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 23 فلسطينياً وأصاب 143 آخرين خلال الساعات الأخيرة.

هجمات عنيفة وقصف الأبراج السكنية

ومنذ فجر السبت قت الاحتلال الإسرائيلي، 31 فلسطينياً على الأقل وأصاب عشرات آخرين في سلسلة هجمات عنيفة تركزت بشكل كبير على مدينة غزة التي يسعى لاحتلالها وتهجير سكانها.

وفي شمال القطاع شهدت مدينة غزة قصفا مكثفاً أسفر عن استشهاد 17 فلسطينياً في أحياء متفرق. فيما استشهد فلسطينيان بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعاً مدنياً في شارع اليرموك.

في حي الشيخ رضوان، استشهد 8 فلسطينيين من نفس العائلة، كما استشهد طفل آخر بقصف مسيّرة على مجموعة مدنيين. أما في حي الزيتون، فقد انتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيد تحت الأنقاض.

وفي مخيم الشاطئ، استشهد 5 فلسطينيين من العائلة نفسها إثر قصف شقة سكنية قرب ميدان الشهداء. كما أصيب عدد من المواطنين وسقطت أنقاض منازل على آخرين بعد قصف منزل لعائلة أخرى في شارع النفق.



كذلك قصف الطيران الإسرائيلي برج السوسي المكون من 15 طابقاً ويضم 60 شقة في شارع الصناعة، ما أدى إلى تسويته بالأرض. وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أخلَت قسرا مباني "برج السوسي" و"بناية الرؤية" قبل قصفهما، حيث شوهدت عائلات فلسطينية وهي تلقي أمتعتها من النوافذ.