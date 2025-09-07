وقالت المنظمة في بيان، إن الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت قرية "ود الشاعر" بمحلية الرهد، في ولاية القضارف (شرق)، أمس السبت، تسببت في نزوح 500 أسرة، وتدمير 500 منزل بالكامل أو جزئياً.
وأضافت أن قرية "مبروكة" القريبة من مدينة الفاو، بالقضارف، شهدت نزوح 17 أسرة، بعد تضرر 17 منزلاً جزئياً أو كلياً جراء الأمطار والسيول.
وفي بيان منفصل، أوضحت المنظمة أن السيول التي اجتاحت قرية "طرطورة"، بمحافظة كتيلة، بولاية جنوب دارفور (غرب) أدت إلى نزوح 64 أسرة وانهيار 64 منزلاً كلياً وتضرر 50 منزلاً أخرى جزئياً.
ويشهد السودان عادة خلال موسم الخريف الممتد من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول، أمطاراً غزيرة تتسبب في فيضانات واسعة النطاق.
وتفاقم هذه الكوارث الطبيعية معاناة السودانيين الذين يرزحون تحت وطأة حرب مستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، بينما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.