وقالت المنظمة في بيان، إن الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت قرية "ود الشاعر" بمحلية الرهد، في ولاية القضارف (شرق)، أمس السبت، تسببت في نزوح 500 أسرة، وتدمير 500 منزل بالكامل أو جزئياً.

وأضافت أن قرية "مبروكة" القريبة من مدينة الفاو، بالقضارف، شهدت نزوح 17 أسرة، بعد تضرر 17 منزلاً جزئياً أو كلياً جراء الأمطار والسيول.

وفي بيان منفصل، أوضحت المنظمة أن السيول التي اجتاحت قرية "طرطورة"، بمحافظة كتيلة، بولاية جنوب دارفور (غرب) أدت إلى نزوح 64 أسرة وانهيار 64 منزلاً كلياً وتضرر 50 منزلاً أخرى جزئياً.