وقالت الصحيفة، مساء الاثنين: "أكثر من عشرة (مستوطنين) إسرائيليين حاولوا إقامة بؤرة استيطانية جنوب سوريا تحت اسم ألوني هابشان".

وأكدت أن المستوطنين "اجتازوا الحدود مع سوريا وحاولوا إقامة البؤرة الاستيطانية، إلا أن قوات الجيش الإسرائيلي أعادتهم".

بدورها قالت القناة "آي 24" الإسرائيلية على موقعها، إن مجموعة من مستوطني الضفة الغربية "عبروا الحدود إلى سوريا أمس أمام بلدة ألوني هابشان، بهدف إنشاء مستوطنة جديدة تُسمى نيفي هابشان في الجانب السوري من مرتفعات الجولان".

وادعت أن "قوات من الفرقة 210 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هرعت إلى الموقع عقب بلاغ في المنطقة، واقتادتهم للتحقيق من الشرطة"، وأضافت أن "المنظمين يعتزمون البقاء هناك لفترة طويلة مع أطفالهم"، مشيرة إلى أنهم "يُطلقون على أنفسهم اسم رواد هابشان، ويقرّون بأن هذه المبادرة نُفّذت من دون أي دعم خارجي".

ونقلت القناة عن متحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي لم تسمّه قوله: "في وقت سابق اليوم جرى تلقي بلاغ عن عدد من المركبات التي كان فيها إسرائيليون عبروا السياج الحدودي إلى داخل الأراضي السورية"، وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت في الموقع أعادتهم بعد وقت قصير بأمان إلى أراضي إسرائيل".

وتابع الناطق العسكري: "المشتبه بهم أُوقفوا من القوات في الميدان، واستُدعوا للتحقيق لدى شرطة إسرائيل"، وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الحديث يدور عن حادث خطير يشكل مخالفة جنائية ويعرّض الجمهور وقوات الجيش الإسرائيلي للخطر".

من جانبه، قال الكاتب الإسرائيلي ينون شالوم يتح على منصة شركة إكس الأمريكية، إن عائلة إسرائيلية تقطن مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة اجتازت الحدود مع سوريا، وحاولت إقامة بؤرة استيطانية قرب مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وأشار يتح إلى أن المستوطنين كانوا يعتزمون البقاء هناك لفترة طويلة، بينما نشر صورة تجمع رجلاً وامرأة وعدداً من الأطفال، ويحملون لوحة مكتوباً عليها اسم البؤرة التي كانوا يعتزمون إقامتها، مضيفاً أنهم رفعوا لافتة كتب عليها "نفيه هابشان"، وهي عبارة تحمل دلالات توراتية مرتبطة بفكرة "إسرائيل الكبرى"، بحسب قوله.