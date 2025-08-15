وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام روسية لافروف وهو يدخل أحد الفنادق في مدينة أنكوريج بالولاية، مرتدياً القميص الذي يحمل اختصار "اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية" بالأحرف الروسية "СССР"، وأشارت إلى أن القميص من إنتاج علامة تجارية محلية في منطقة تشيليابينسك الروسية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يختار فيها مسؤول روسي رسائل عبر الملابس قبيل اجتماعات مهمة، إذ سبق أن ظهر فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي السابق في مفاوضات السلام مع أوكرانيا، في إسطنبول مرتدياً قميصاً كُتب عليه "فريق بوتين"، وذلك قبيل اجتماعات جرت في 23 يوليو/تموز الماضي بوساطة تركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويصف مراقبون هذه الاختيارات في أوساط المسؤولين الروس بأنها جزء مما يعرف بـ"دبلوماسية الأزياء".