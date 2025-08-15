سياسة
لافروف يلفت الأنظار في ألاسكا بقميص يحمل شعار الاتحاد السوفيتي قبيل قمة بوتين وترمب
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إلى ولاية ألاسكا الأمريكية، مرتدياً قميصاً عليه شعار "الاتحاد السوفيتي" باللغة الروسية، في مشهد أثار الاهتمام قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.
لافروف مرتديا قميص يحمل اختصار اسم الاتحاد السوفيتي "СССР" / إعلام روسي / others
15 أغسطس 2025

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام روسية لافروف وهو يدخل أحد الفنادق في مدينة أنكوريج بالولاية، مرتدياً القميص الذي يحمل اختصار "اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية" بالأحرف الروسية "СССР"، وأشارت إلى أن القميص من إنتاج علامة تجارية محلية في منطقة تشيليابينسك الروسية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يختار فيها مسؤول روسي رسائل عبر الملابس قبيل اجتماعات مهمة، إذ سبق أن ظهر فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي السابق في مفاوضات السلام مع أوكرانيا، في إسطنبول مرتدياً قميصاً كُتب عليه "فريق بوتين"، وذلك قبيل اجتماعات جرت في 23 يوليو/تموز الماضي بوساطة تركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويصف مراقبون هذه الاختيارات في أوساط المسؤولين الروس بأنها جزء مما يعرف بـ"دبلوماسية الأزياء".

ومن المقرر أن تنطلق القمة بين بوتين وترمب في الساعة 11 صباحاً بتوقيت ألاسكا (10 مساء بتوقيت موسكو)، لبحث العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سبل حل الأزمة الأوكرانية، على أن يعقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب المحادثات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

TRT Arabi
