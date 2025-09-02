ويتمركز حالياً في الكاريبي مدمرتان موجَّهتان بصواريخ من طراز "إيجيس" تابعتان للبحرية الأمريكية "USS غرافيلي" و"USS جايسون دنهام"، إلى جانب المدمرة "USS سامبسون" والطراد "USS ليك إيري" في المياه المقابلة لأمريكا اللاتينية. ومن المقرر أن يتوسع هذا الوجود العسكري.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ.ب) عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تسمِّه، أن ثلاث سفن هجومية برمائية، تضمّ قوة تزيد على أربعة آلاف من البحارة ومشاة البحرية، ستدخل المنطقة هذا الأسبوع.

يأتي الانتشار في وقت يدفع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتجاه استخدام الجيش للتصدي للعصابات التي يحمّلها مسؤولية تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى المجتمعات الأمريكية، وما تسببه من عنف في بعض المدن الأمريكية.