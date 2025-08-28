وذكر متحدث باسم مايكروسوفت أنه جرى فصلهما في أعقاب "انتهاكات جسيمة لسياسات الشركة ومدونتها للسلوك" متمثلة في ‭‭‭‬‬"‭‭‬‬‬اقتحام مكاتب مسؤولين تنفيذيين"‭‭'‬‬‬.

وقالت مجموعة (نو آزور فور أبارتايد) الاحتجاجية في بيان إن آنا هاتل وريكي فاميلي تلقيا رسائل صوتية لإبلاغهما بفصلهما.

وكان الموظفان من بين سبعة محتجين جرى اعتقالهم يوم الثلاثاء بعد اعتصام في مكتب رئيس الشركة براد سميث. وكان الخمسة الآخرون من العاملين السابقين في مايكروسوفت أو أشخاصاً من خارج الشركة.

وقالت هاتل في بيان أمس الأربعاء: "نحن هنا لأن مايكروسوفت تواصل تزويد إسرائيل بالأدوات التي تحتاج إليها لارتكاب الإبادة الجماعية بينما تضلل موظفيها بشأن هذا الواقع".

وطالبت مجموعة (نو آزور فور أبارتايد)، التي يشير اسمها إلى برمجيات "آزور" التابعة لمايكروسوفت، الشركة بقطع علاقاتها بإسرائيل ودفع تعويضات للفلسطينيين.

وقال سميث يوم الثلاثاء: "نحترم حرية التعبير التي يتمتع بها الجميع في هذا البلد طالما أنهم يقومون بذلك بشكل قانوني".

وأفاد تحقيق إعلامي مشترك بأن جهاز مراقبة تابعاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم برمجيات آزور لتخزين عدد لا يحصى من تسجيلات مكالمات الهواتف المحمولة التي أجراها فلسطينيون يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.