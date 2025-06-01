وأفادت سكك حديد موسكو في بيان أن الجسر في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، تَضرَّر "نتيجة تَدخُّل غير قانوني في عمليات النقل" بلا تفاصيل.

وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز: "تعمل خدمات الطوارئ والمسؤولون الحكوميون في الموقع، ويُبذَل كل جهد لتقديم كل المساعدة اللازمة للمصابين".

وذكرت قناة "بازا" الروسية على تليغرام أن قطار الركاب اصطدم بالجسر المنهار، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجسر تَعرَّض للتفجير، من دون تقديم ما يدلّ على ذلك، فيما لم يصدر بعد أي تعليق من أوكرانيا.