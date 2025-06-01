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روسيا.. قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن مساره إثر انهيار جسر قرب حدود أوكرانيا
لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 25 آخرين مساء السبت، بعد خروج قطار ركاب عن مساره غربي روسيا، بعد انهيار جسر بسبب ما وصفه مسؤولون محليون بأنه "تَدخُّل غير قانوني".
روسيا.. قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن مساره إثر انهيار جسر قرب حدود أوكرانيا
قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن مساره إثر انهيار جسر غربي روسيا قرب الحدود الأوكرانية / وسائل التواصل
1 يونيو 2025

وأفادت سكك حديد موسكو في بيان أن الجسر في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، تَضرَّر "نتيجة تَدخُّل غير قانوني في عمليات النقل" بلا تفاصيل.

وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز: "تعمل خدمات الطوارئ والمسؤولون الحكوميون في الموقع، ويُبذَل كل جهد لتقديم كل المساعدة اللازمة للمصابين".

وذكرت قناة "بازا" الروسية على تليغرام أن قطار الركاب اصطدم بالجسر المنهار، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجسر تَعرَّض للتفجير، من دون تقديم ما يدلّ على ذلك، فيما لم يصدر بعد أي تعليق من أوكرانيا.

مصدر:TRT Arabi
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