وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته الخميس أن "هذا التصعيد الاستفزازي وغير الضروري سترافقه ردود ملائمة"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

و"سناب باك" آلية تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران في 2015.

وأوضح البيان أن "المسار الذي اختارته الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إن لم يجرِ التحكم به، ستكون له عواقب شديدة على مصداقية مجلس الأمن الدولي وهيكليته".

وذكرت أن "الدول الأوروبية الثلاث، لا تملك أي أهلية حقوقية أو أخلاقية تخولها اللجوء إلى آلية الزناد (سناب باك)، ولذلك فإن إعلانها يفتقر إلى المصداقية وهو باطل ويفتقد إلى أي أثر حقوقي وقانوني".

وقالت الخارجية الإيرانية إن "قرار الدول الأوروبية الثلاث سيقوض بشدة المسار الجاري للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس إن أي جهود تبذلها الدول الأوروبية الثلاث لإحياء قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي أُنهيت بموجب القرار 2231 “باطلة وغير فعالة”.

وفي رسالة بعثها إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكد عراقجي “استعداد إيران لاستئناف مفاوضات دبلوماسية عادلة ومتوازنة، شريطة أن تظهر الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية، وأن تتجنب الإجراءات التي تقوض فرص النجاح".

بيان الترويكا