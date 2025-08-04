وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة"، وأوضح أن "عدد الجرحى ارتفع إلى أربعة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

من جهة ثانية، أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء بالعثور على كاميرا تجسس إسرائيلية في بلدة عيترون بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة أن المدفعية الاسرائيلية قصفت بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت جبيل الجنوبي. كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف مدفعية وصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب الحدودية جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية بتحليق "مسيرات معادية" على علو منخفض بأجواء مناطق متفرقة في مرجعيون، النبطية، شوكين، ميفدون، أرنون، يحمر، زوطر، دير الزهراني، زفتا، بفروى، النميرية، والمروانية.

واستهدفت مسيّرتان إسرائيليتان بقنبلتين حفارة مركونة في حي الفوارة في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، ما أدى الى اشتعالها وتضررها، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة يارون- حي السلطانة قرب الملعب البلدي، دون وقوع إصابات، وفق الوكالة.