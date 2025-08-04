لبنان
لبنان.. قتيل و4 مصابين بغارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الخيام جنوبي البلاد
قُتل شخص وأصيب 4 آخرون، اليوم الاثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، في خرق جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.
تصاعد الدخان من جنوب لبنان بعد غارة جوية إسرائيلية / Archivo AFP
4 أغسطس 2025

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة"، وأوضح أن "عدد الجرحى ارتفع إلى أربعة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

من جهة ثانية، أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء بالعثور على كاميرا تجسس إسرائيلية في بلدة عيترون بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة أن المدفعية الاسرائيلية قصفت بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت جبيل الجنوبي. كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف مدفعية وصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب الحدودية جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية بتحليق "مسيرات معادية" على علو منخفض بأجواء مناطق متفرقة في مرجعيون، النبطية، شوكين، ميفدون، أرنون، يحمر، زوطر، دير الزهراني، زفتا، بفروى، النميرية، والمروانية.

واستهدفت مسيّرتان إسرائيليتان بقنبلتين حفارة مركونة في حي الفوارة في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، ما أدى الى اشتعالها وتضررها، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة يارون- حي السلطانة قرب الملعب البلدي، دون وقوع إصابات، وفق الوكالة.

وفي سياق منفصل، قال الجيش اللبناني في بيان، إنه "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير وعلى مسيّرة تابعَين للعدو الإسرائيلي في بلدة عيترون - بنت جبيل".

وأوضح أن "الوحدة العسكرية عملت على الكشف عليهما وتفكيكهما"، بينما لم يذكر تفاصيل إضافية عن جهاز التجسس والطائرة المسيّرة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 267 قتيلا و567 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT ARABI
