وقالت الهيئة، في بيان: لقد "تلقينا تقريراً عن وقوع حادث على بُعد 40 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة ينبع، التابعة لمنطقة المدينة المنورة بالسعودية".

وأوضحت أن "قبطان سفينة (لم تحدد هويتها) أبلغ عن تناثر لـ(شظايا) صاروخ مجهول المصدر بالقرب من سفينته، ​​وسماع دوي (انفجار) قوي".

وحسب الهيئة البريطانية، "جرى الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها"، فيما لم تُشر إلى الجهة التي نفذت الهجوم، ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وخلال الأشهر الأخيرة انخفض معدل حوادث مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر التي ينفذها الحوثيون، لكن هذه الحادثة تشير إلى احتمالية عودتها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تأكيد الجماعة استمرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر "لحين إنهائها حرب الإبادة بقطاع غزة".