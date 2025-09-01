سياسة
2 دقيقة قراءة
هيئة بريطانية: استهداف سفينة تجارية بمقذوف مجهول قرب ينبع السعودية دون إصابات
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الأحد، أنها تلقت بلاغاً عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول في البحر الأحمر على بُعد 40 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة ينبع السعودية.
استهداف سفينة بمقذوف مجهول قرب ينبع السعودية دون إصابات- أرشيف / AA
1 سبتمبر 2025

وقالت الهيئة، في بيان: لقد "تلقينا تقريراً عن وقوع حادث على بُعد 40 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة ينبع، التابعة لمنطقة المدينة المنورة بالسعودية".

وأوضحت أن "قبطان سفينة (لم تحدد هويتها) أبلغ عن تناثر لـ(شظايا) صاروخ مجهول المصدر بالقرب من سفينته، ​​وسماع دوي (انفجار) قوي".

وحسب الهيئة البريطانية، "جرى الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها"، فيما لم تُشر إلى الجهة التي نفذت الهجوم، ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وخلال الأشهر الأخيرة انخفض معدل حوادث مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر التي ينفذها الحوثيون، لكن هذه الحادثة تشير إلى احتمالية عودتها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تأكيد الجماعة استمرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر "لحين إنهائها حرب الإبادة بقطاع غزة".

يأتي هذا الحادث غداة إعلان جماعة الحوثي مقتل رئيس حكومتها (غير معترف بها دولياً) أحمد الرهوي، وعدد من وزرائه بعدوان إسرائيلي على صنعاء الخميس، وهو ما ردَّ عليه زعيمها عبد الملك الحوثي في كلمة مصورة متوعداً باستمرار التصعيد ضد إسرائيل.

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات كما يستهدفون السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

​​​​​​​وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفاً و459 شهيداً، و160​​​​​​​ ألفاً و256 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينياً بينهم 124 طفلاً.


مصدر:TRT Arabi
