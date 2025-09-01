جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين في مدينة تيانجين الصينية، على هامش القمة الـ25 لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وبحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية.
ونوه الرئيس أردوغان خلال اللقاء بأن العلاقات بين أنقرة وموسكو تواصل التقدم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأشار إلى أن روح التعاون القائمة بين البلدين في مجالات مثل التجارة والسياحة والاستثمار والطاقة مستمرة منذ أمد بعيد.
أردوغان أفاد، خلال اللقاء، بمواصلة تركيا جهودها لتحقيق "سلام عادل ودائم" بأوكرانيا، مشيراً إلى إسهام مفاوضات إسطنبول في هذا المسار.
وفي شأن آخر، أعرب الرئيس التركي عن أمله أن تتمخض المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا عن سلام دائم، مؤكداً أن الاستقرار بالقوقاز من مصلحة تركيا وروسيا.
كما بحث أردوغان وبوتين أيضاً الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وتنمية سوريا مع الحفاظ على وحدتها السياسية، وفق بيان دائرة الاتصال.
“تركيا شريك موثوق”
من جانبه، قال الرئيس بوتين، إن بلاده تنظر إلى تركيا على أنها شريك موثوق أثبت جدارته سواء في العلاقات الثنائية أو في المحافل الدولية.
وأعرب بوتين عن ثقته بأن الدور المميز لتركيا في المفاوضات الروسية الأوكرانية، سيظل مطلوباً.
ورحب بوتين بإسهامات تركيا الكبيرة في الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية.
وأضاف: "عُقدت 3 جولات من المحادثات الروسية-الأوكرانية المباشرة في إسطنبول منذ مايو/أيار الماضي. وقد أتاحت هذه المحادثات إحراز تقدم في حل عدد من القضايا الإنسانية".
وأكد بوتين أنه يولي أهمية كبيرة للتواصل الشخصي الذي يتم بينه وبين أردوغان في إطار بنّاء يقوم على الاحترام المتبادل.
وتابع: "هذا يتماشى تماماً مع مبادئ حسن الجوار والمبادئ الودية التقليدية للعلاقات الروسية التركية".
وعبّر عن ارتياحه لديناميكية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 6.6% العام الماضي، ونحو 3% في النصف الأول من هذا العام.
وفي ما يخص التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، قال بوتين: "روسيا من أهم موردي الغاز الطبيعي لتركيا. وحالياً يجري تصدير الغاز دون انقطاع عبر البحر الأسود بواسطة خطي أنابيب "السيل الأزرق" و"السيل التركي".
ووصف بوتين عودة الروس إلى صدارة قائمة السياح الزائرين لتركيا العام الماضي بالتطور المهم.
وقال في هذا الصدد: "يبدو لي أن رقماً قياسياً جديداً قد سُجِّل. زار أكثر من 6.7 مليون مواطن روسي تركيا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق".
وقال: "يعود ذلك، بالطبع، في المقام الأول إلى فضلكم (أردوغان)، لأنكم تُهيئون الظروف اللازمة ليشعر مواطنونا بالأمان في تركيا وكأنهم في وطنهم".
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، فيما احتضنت قبل ذلك في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.