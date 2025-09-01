جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين في مدينة تيانجين الصينية، على هامش القمة الـ25 لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية.

ونوه الرئيس أردوغان خلال اللقاء بأن العلاقات بين أنقرة وموسكو تواصل التقدم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن روح التعاون القائمة بين البلدين في مجالات مثل التجارة والسياحة والاستثمار والطاقة مستمرة منذ أمد بعيد.

أردوغان أفاد، خلال اللقاء، بمواصلة تركيا جهودها لتحقيق "سلام عادل ودائم" بأوكرانيا، مشيراً إلى إسهام مفاوضات إسطنبول في هذا المسار.

وفي شأن آخر، أعرب الرئيس التركي عن أمله أن تتمخض المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا عن سلام دائم، مؤكداً أن الاستقرار بالقوقاز من مصلحة تركيا وروسيا.

كما بحث أردوغان وبوتين أيضاً الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وتنمية سوريا مع الحفاظ على وحدتها السياسية، وفق بيان دائرة الاتصال.

“تركيا شريك موثوق”

من جانبه، قال الرئيس بوتين، إن بلاده تنظر إلى تركيا على أنها شريك موثوق أثبت جدارته سواء في العلاقات الثنائية أو في المحافل الدولية.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الدور المميز لتركيا في المفاوضات الروسية الأوكرانية، سيظل مطلوباً.

ورحب بوتين بإسهامات تركيا الكبيرة في الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية.