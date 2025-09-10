سياسة
2 دقيقة قراءة
هجمات بالمسيرات لـ"الدعم السريع" تشل محطات كهرباء في الخرطوم وتُسقط قتلى بالفاشر
اتهم الجيش السوداني الثلاثاء، قوات "الدعم السريع" باستهداف محطة المرخيات التحويلية للكهرباء في أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى خروجها من الخدمة.
هجمات بالمسيرات لـ"الدعم السريع" تشل محطات كهرباء في الخرطوم وتُسقط قتلى بالفاشر
صورة أرشيفية لاستهداف قوات "الدعم السريع" مناطق تحت سيطرة الجيش السوداني / AFP
10 سبتمبر 2025

وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تفقد المحطة عقب تعرضها للهجوم.

من جانبه، أدان حاكم ولاية الخرطوم، أحمد حمزة، استهداف المحطة، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع "كرّرت استهدافها محطة المرخيات، ما أدى إلى توقفها الكامل عن العمل"، وفق تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات "الدعم السريع" بشأن هذه الاتهامات، غير أن ما يسمى "تحالف السودان التأسيسي"، الذي تقوده قوات الدعم السريع، أعلن في وقت سابق الثلاثاء، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف داخل الخرطوم.

وأوضح التحالف في بيان، أن الضربات جاءت "رداً على استهداف المنشآت المدنية في ولايتي دارفور وكردفان".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "السوداني" وموقع "سودان تربيون"، بتعرض العاصمة الخرطوم لهجمات بطائرات مسيّرة، استهدفت ثلاث محطات كهرباء، من بينها محطة المرخيات في أم درمان.

اختيارات المحرر

يأتي هذا التصعيد في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايات كردفان الثلاث، وولايات دارفور الخمس.

وفي تطور منفصل، أعلنت "لجان مقاومة الفاشر" (لجنة شعبية)، مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين، جراء هجوم بطائرة مسيرة على حي أبوشوك بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

واتهمت اللجنة قوات "الدعم السريع" بالوقوف وراء الهجوم، دون أن تقدم تفاصيل إضافية عن عدد الجرحى، ولم ترد قوات "الدعم السريع" على هذه الاتهامات حتى لحظة صدور البيان.

وتستمر اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر في اتهام قوات "الدعم السريع" بتنفيذ قصف مدفعي وهجمات متكررة على المدينة، التي تخضع لحصار منذ العاشر من مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية بشأن خطورة الأوضاع في الفاشر، باعتبارها مركزاً أساسياً للعمليات الإنسانية في إقليم دارفور.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us