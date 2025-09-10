وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تفقد المحطة عقب تعرضها للهجوم.

من جانبه، أدان حاكم ولاية الخرطوم، أحمد حمزة، استهداف المحطة، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع "كرّرت استهدافها محطة المرخيات، ما أدى إلى توقفها الكامل عن العمل"، وفق تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات "الدعم السريع" بشأن هذه الاتهامات، غير أن ما يسمى "تحالف السودان التأسيسي"، الذي تقوده قوات الدعم السريع، أعلن في وقت سابق الثلاثاء، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف داخل الخرطوم.

وأوضح التحالف في بيان، أن الضربات جاءت "رداً على استهداف المنشآت المدنية في ولايتي دارفور وكردفان".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "السوداني" وموقع "سودان تربيون"، بتعرض العاصمة الخرطوم لهجمات بطائرات مسيّرة، استهدفت ثلاث محطات كهرباء، من بينها محطة المرخيات في أم درمان.