وكان بريفو قد أعلن عبر حسابه في منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، وأنها ستفرض 12 عقوبة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال بريفو: "أنا سعيد للغاية بحدوث ذلك، لأنه لأسباب أخلاقية وقانونية، شعرنا بأننا مُلزمون بالتوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف الحاكم بهذا الخصوص".

وأضاف: "كان علينا إرسال رسالة قوية لإسرائيل لوقف توسيع المستوطنات غير القانونية والامتناع عن عرقلة المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني".

وأشار الوزير البلجيكي إلى أن "الكثير من النساء والأطفال في قطاع غزة يعانون من الجوع"، واصفاً ذلك بأنه أمر "غير مقبول إطلاقاً".

كما شدد على ضرورة التمسك بمبدأ حل الدولتين، قائلاً: "إذا أردنا حل الدولتين، كما يوحي الاسم، فنحن بحاجة إلى دولتين فعلاً، غير أن الموقف الحالي للحكومة الإسرائيلية يهدد هذا الحل بشكل خطير".

وأوضح بريفو أن القرار جاء بمبادرة مشتركة مع السعودية وفرنسا، على أن يُعلن عنه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، مضيفاً أن الخطوة تهدف إلى توجيه "رسالة دبلوماسية قوية".

وعن وصفه للأحداث في غزة، قال: "بصراحة، برأيي الشخصي، هذه إبادة جماعية بكل وضوح. لهذا السبب ضغطتُ بقوة داخل الحكومة البلجيكية لاتخاذ قرار واضح، وهو ما تحقق الليلة الماضية".