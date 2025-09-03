جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال، بعد إعلان تل أبيب، الجمعة الماضي، مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، فيما تنفذ بالفعل منذ أكثر من 3 أسابيع غارات وعمليات نسف واسعة تسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، ودمار هائل في المدينة المنكوبة.
و"عربات جدعون 2"، تأتي استكمالاً لـ"عربات جدعون" التي أطلقها جيش الاحتلال في قطاع غزة بين 16 مايو/أيار و6 أغسطس/آب الماضيين، وتحدث إعلام عبري عن فشلها.
ووفق البيان، أجرى زامير اليوم "جولة ميدانية في قطاع غزة برفقة قادة المنطقة الجنوبية يانيف عاسور، والفرقة 162 ساغيف دهان، وألوية غفعاتي، و401، و215، ومزيد من القادة".
ونقل البيان عن زامير قوله: "انطلقنا إلى المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون (يقصد عربات جدعون 2) لتحقيق أهداف الحرب"، وزعم أن "إعادة مختطفينا (الأسرى الإسرائيليين بغزة) إلى منازلهم مهمة أخلاقية وذات أهمية وطنية.. سنواصل ضرب مراكز ثقل حماس إلى أن نحسمها".
والأحد، كشفت "القناة 12" العبرية عن وثيقة سرية داخلية لجيش الاحتلال يقر فيها بفشل عملية "عربات جدعون" التي أطلقها في قطاع غزة بين 16 مايو/أيار و6 أغسطس/آب الماضيين، في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
والثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن تكلفة العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة تراوح بين 20 و25 مليار شيكل (5.91 - 7.38 مليار دولار).
وكشفت الهيئة أن "الجيش الإسرائيلي جنَّد أكبر دفعة من جنود الاحتياط، يزيد عددهم على خمسة وثلاثين ألف جندي في إطار عملية عربات جدعون 2 لاحتلال مدينة غزة"، مبيناًص أنه "في الأسابيع المقبلة، سينضم إليهم نحو 25 ألف جندي احتياط آخرين، ليصل بذلك عدد الجنود الذين سيجري تجنيدهم لاحتلال المدينة إلى 60 ألف".
ومنذ 13 أغسطس/آب ، استشهد 1100 فلسطيني وأصيب 6008 آخرون جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.
عمليات للمقاومة
من جانبها، أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، اليوم الأربعاء، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها قصفوا تجمعاً لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف هاون جنوبي حي الزيتون.
وفي بيان منفصل، أوضحت القسام أن مقاتليها استهدفوا، الثلاثاء، جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة مضادة للدروع من طراز "الياسين 105" في محيط مسجد صلاح الدين جنوبي الحي.
بدورها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقطعاً مصوراً يظهر استهداف آلية إسرائيلية عقب خروج مقاتليها بالتعاون مع مقاتلي القسام من أحد الأنفاق.
وأضافت سرايا القدس، في بيان، أن المقاتلين استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من طراز "كورنيت" شرق حي الزيتون.
ولم توضح القسام وسرايا القدس، أسباب التأخر في الإعلان عن تفاصيل العمليات، غير أن ظروف القتال الميدانية المعقدة في غزة قد تدفع الفصائل إلى تأجيل الكشف عنها إلى حين تأمين انسحاب مقاتليها بسلام وإتمام عمليات التوثيق الميداني.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفاً و746 شهيداً، و160 ألفاً و245 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً، حتى الأربعاء.