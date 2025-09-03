جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال، بعد إعلان تل أبيب، الجمعة الماضي، مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، فيما تنفذ بالفعل منذ أكثر من 3 أسابيع غارات وعمليات نسف واسعة تسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، ودمار هائل في المدينة المنكوبة.

و"عربات جدعون 2"، تأتي استكمالاً لـ"عربات جدعون" التي أطلقها جيش الاحتلال في قطاع غزة بين 16 مايو/أيار و6 أغسطس/آب الماضيين، وتحدث إعلام عبري عن فشلها.

ووفق البيان، أجرى زامير اليوم "جولة ميدانية في قطاع غزة برفقة قادة المنطقة الجنوبية يانيف عاسور، والفرقة 162 ساغيف دهان، وألوية غفعاتي، و401، و215، ومزيد من القادة".

ونقل البيان عن زامير قوله: "انطلقنا إلى المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون (يقصد عربات جدعون 2) لتحقيق أهداف الحرب"، وزعم أن "إعادة مختطفينا (الأسرى الإسرائيليين بغزة) إلى منازلهم مهمة أخلاقية وذات أهمية وطنية.. سنواصل ضرب مراكز ثقل حماس إلى أن نحسمها".

والأحد، كشفت "القناة 12" العبرية عن وثيقة سرية داخلية لجيش الاحتلال يقر فيها بفشل عملية "عربات جدعون" التي أطلقها في قطاع غزة بين 16 مايو/أيار و6 أغسطس/آب الماضيين، في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

والثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن تكلفة العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة تراوح بين 20 و25 مليار شيكل (5.91 - 7.38 مليار دولار).

وكشفت الهيئة أن "الجيش الإسرائيلي جنَّد أكبر دفعة من جنود الاحتياط، يزيد عددهم على خمسة وثلاثين ألف جندي في إطار عملية عربات جدعون 2 لاحتلال مدينة غزة"، مبيناًص أنه "في الأسابيع المقبلة، سينضم إليهم نحو 25 ألف جندي احتياط آخرين، ليصل بذلك عدد الجنود الذين سيجري تجنيدهم لاحتلال المدينة إلى 60 ألف".

ومنذ 13 أغسطس/آب ، استشهد 1100 فلسطيني وأصيب 6008 آخرون جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.