WORLD
2 minit wey yu go read
Plenty Ethiopian migrants drown afta boat capsize for Yemen
One boat wey dey carry plenty migrants, most of dem from Ethiopia, sink for coast of Abyan province.
Di ship capsize off Yemen southern province of Abyan. / AA
4 Ogost 2025

At least 55 African migrants don drown afta dia boat capsize for Yemen coast, na wetin officials tok on Sunday.

Di boat wey carry plenty migrants, mostly from Ethiopia, sink for Abyan province wey dey southern Yemen early morning because bad weather condition, one security source tell Anadolu news agency.

Abdel Qader Bajameel, wey be di director for Health Office for Zinjibar, di province capital, tell Anadolu say dem don recover di bodies of 54 Ethiopians and one Yemeni. Authorities still dey find plenty passengers wey miss. Bajameel tok say dem don bury all di victims.

Earlier on Sunday, Abyan police talk for one statement say rescue teams dey do big humanitarian operation to recover di bodies. Dem add say di migrants try reach Yemen through one smuggling boat from di Horn of Africa.

Mass casualties

According to Yemen Window news agency, dem recover di bodies of 25 Ethiopian migrants from di shores of Shaqra and Zinjibar cities.

Yemen na one place wey plenty migrants from di Horn of Africa, especially Somalia and Ethiopia, dey try reach. Dem dey risk dia life for dis dangerous journey because dem wan enter Gulf countries to find better life.

Di International Organization for Migration (IOM) tok say more than 60,000 irregular migrants don reach Yemen for 2024 alone.

For January, one boat wey carry 35 Ethiopian migrants capsize for Yemen Dubab District for Ta’iz Governorate. Di accident kill 20 Ethiopian migrants, including nine women, na wetin IOM tok.

“Dis kind tragedy na reminder of di dangerous condition wey migrants dey face as dem dey find safety and better life,” Abdusattor Esoev, wey be IOM chief of mission for Yemen, tok dat time.

