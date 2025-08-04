At least 55 African migrants don drown afta dia boat capsize for Yemen coast, na wetin officials tok on Sunday.

Di boat wey carry plenty migrants, mostly from Ethiopia, sink for Abyan province wey dey southern Yemen early morning because bad weather condition, one security source tell Anadolu news agency.

Abdel Qader Bajameel, wey be di director for Health Office for Zinjibar, di province capital, tell Anadolu say dem don recover di bodies of 54 Ethiopians and one Yemeni. Authorities still dey find plenty passengers wey miss. Bajameel tok say dem don bury all di victims.

Earlier on Sunday, Abyan police talk for one statement say rescue teams dey do big humanitarian operation to recover di bodies. Dem add say di migrants try reach Yemen through one smuggling boat from di Horn of Africa.

