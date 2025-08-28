WORLD
Sudan don report 1,200 new cases of cholera
Di total number of cholera cases for di African kontri don increase to 102,831, including 2,561 deaths since di outbreak for August 2024.
Cholera patient dey get treatment for isolation tent for IDP camp for Darfur, Sudan wey war don spoil finish. / AFP
28 Ogost 2025

Sudan Health Ministry don announce say dem record 1,210 new cholera cases, wey include 36 pipo wey don die, all na within one week.

For di statement wey dem release, di ministry talk say di new cases don make di total cholera cases reach 102,831, wey include 2,561 deaths since di outbreak start for August 2024. Dem still talk say di infection don reduce for some states but e increase for some oda ones, but dem no mention di states.

On August 6, di World Health Organization (WHO) confirm say cholera cases dey for all di 18 states for Sudan.

Di health wahala for Sudan dey happen as civil war between di army and di paramilitary Rapid Support Forces still dey go on since April 2023.

Di fight don make tens of thousands of people die and millions of people don lose dia house.

