Sudan Health Ministry don announce say dem record 1,210 new cholera cases, wey include 36 pipo wey don die, all na within one week.

For di statement wey dem release, di ministry talk say di new cases don make di total cholera cases reach 102,831, wey include 2,561 deaths since di outbreak start for August 2024. Dem still talk say di infection don reduce for some states but e increase for some oda ones, but dem no mention di states.

On August 6, di World Health Organization (WHO) confirm say cholera cases dey for all di 18 states for Sudan.