Nigeria emergency agency don tok say rescue workers dey find over 40 pipo wey disappear after boat capsize for Sokoto State, Northwest Nigeria.



Di National Emergency Management Agency (Nema) tok say di boat wey carry more than 50 passengers for market capsize on Sunday.



Nema say: "About 10 pipo don dey rescued, but over 40 still dey miss."



Boat accidents dey common for Nigeria waterways because say dem no dey regulate am well, plus overloading and bad maintenance, especially for rainy season when river and lake dey full.



For August 2024, at least 16 farmers die for similar accident when wooden canoe wey carry dem cross river to dia rice farm capsize for Sokoto.



For July 29, six girls drown after boat wey carry dem from farm work capsize for middle of river for Jigawa State.



Two days before dat one, at least 13 pipo die for another boat accident for Niger State.