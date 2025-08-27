Президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести масштабные пошлины и санкции не только против России, но и против Украины, если мирные переговоры не сдвинутся с места.

Выступая на заседании кабинета в Белом доме 26 августа, Трамп заявил, что стремится спасти «тысячи молодых жизней» и готов применить экономическое давление на обе стороны при необходимости.

«Я могу остановить кровопролитие с помощью очень мощных пошлин, крайне дорогостоящих для России или Украины, или для любого другого, кто мешает миру», — отметил президент.

Трамп уже две недели добивается прямых переговоров между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Киев в принципе согласен на встречу, однако в Москве пока медлят с ответом. Глава МИД РФ Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что повестка для саммита не подготовлена и что у российского лидера в расписании нет встреч с украинским лидером. Он также повторил нарратив Путина о нелегитимности Зеленского. Однако Трамп в ответ назвал «‎чушью»‎ заявления Лаврова и отметил, что это лишь «‎позерство»‎ российских политиков.