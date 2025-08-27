Президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести масштабные пошлины и санкции не только против России, но и против Украины, если мирные переговоры не сдвинутся с места.
Выступая на заседании кабинета в Белом доме 26 августа, Трамп заявил, что стремится спасти «тысячи молодых жизней» и готов применить экономическое давление на обе стороны при необходимости.
«Я могу остановить кровопролитие с помощью очень мощных пошлин, крайне дорогостоящих для России или Украины, или для любого другого, кто мешает миру», — отметил президент.
Трамп уже две недели добивается прямых переговоров между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Киев в принципе согласен на встречу, однако в Москве пока медлят с ответом. Глава МИД РФ Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что повестка для саммита не подготовлена и что у российского лидера в расписании нет встреч с украинским лидером. Он также повторил нарратив Путина о нелегитимности Зеленского. Однако Трамп в ответ назвал «чушью» заявления Лаврова и отметил, что это лишь «позерство» российских политиков.
Вместе с тем глава Белого дома повторил свою угрозу начать «экономическую войну» вместо военной, если Россия откажется от мирного решения конфликта.
«Это не будет мировой войной, но это будет разрушительно экономически», — отметил президент. Он подчеркнул, что пока воздерживается от санкций, чтобы дать шанс дипломатии, но намекнул, что окончательное решение близко.
Трамп также раскритиковал руководство Украины, заявив, что Зеленский «далеко не безгрешен». Эти слова отражают растущее недовольство в Вашингтоне как Киевом, так и Москвой, поскольку обе стороны упрямо отказываются от уступок.
Несмотря на медлительность переговорного процесса, США и Европа обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины после перемирия, включая поддержку с воздуха и обмен разведданными. Как пишет Financial Times, Запад разрабатывает три линии обороны Украины в послевоенный период с участием европейских войск.