В ночь на 28 августа украинские беспилотники атаковали российские регионы. Под удар попали Самарская область и Краснодарский край, где были повреждены два нефтеперерабатывающих завода.
В Самарской области временно отключили мобильную связь и ограничили полеты в аэропорту. Глава области не уточнил последствия налета, но призвал жителей не публиковать фото и видео.
По данным изданий Astra и «ВЧК-ОГПУ», целью дронов стал «Новокуйбышевский» нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть». Этот объект ранее подвергался атакам 22 июля и 2 августа. Его мощность составляет 8,8 млн тонн в год, после удара 2 августа предприятие полностью останавливалось.
Также ночью беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае.
«Из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и 8 единиц техники», — сообщили в региональном оперативном штабе. Это уже вторая атака дронов на завод с начала августа. Его мощность — 6,25 млн тонн в год, он считается одним из ключевых на юге России.
По подсчетам Reuters, с начала августа не менее десяти российских НПЗ подверглись атакам, часть из них остановила работу полностью или частично. Потери оцениваются в 17% перерабатывающих мощностей, или 1,1 млн баррелей в сутки.
Сбои в поставках уже вызвали дефицит бензина в Крыму, Забайкалье, Приморье и на Курильских островах. Биржевые цены на топливо с начала года выросли на 40–50% и в августе достигли рекордных значений: 72,6 тыс. рублей за тонну «Регуляр-92» и 82,2 тыс. рублей за тонну «Премиум-95».
На фоне кризиса руководство нефтяных компаний вызвали в правительство. На совещании у вице-премьера Александра Новака 25 августа топ-менеджеры пообещали, что топливная ситуация стабилизируется в сентябре. Они заверили, что НПЗ будут оперативно восстановлены, а производство бензина достигнет 3,4 млн тонн в месяц при потреблении 3,14 млн тонн.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.