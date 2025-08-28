В ночь на 28 августа украинские беспилотники атаковали российские регионы. Под удар попали Самарская область и Краснодарский край, где были повреждены два нефтеперерабатывающих завода.

В Самарской области временно отключили мобильную связь и ограничили полеты в аэропорту. Глава области не уточнил последствия налета, но призвал жителей не публиковать фото и видео.

По данным изданий Astra и «ВЧК-ОГПУ», целью дронов стал «Новокуйбышевский» нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть». Этот объект ранее подвергался атакам 22 июля и 2 августа. Его мощность составляет 8,8 млн тонн в год, после удара 2 августа предприятие полностью останавливалось.

Также ночью беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

«Из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и 8 единиц техники», — сообщили в региональном оперативном штабе. Это уже вторая атака дронов на завод с начала августа. Его мощность — 6,25 млн тонн в год, он считается одним из ключевых на юге России.