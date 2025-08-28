ВОЙНА В УКРАИНЕ
В России снова горят НПЗ
Украинские беспилотники атаковали Самарскую область и Краснодарский край, где под удар попали два нефтеперерабатывающих завода
В России под ударом дронов снова оказались нефтеперерабатывающие заводы / Reuters
28 августа 2025 г.

В ночь на 28 августа украинские беспилотники атаковали российские регионы. Под удар попали Самарская область и Краснодарский край, где были повреждены два нефтеперерабатывающих завода. 

В Самарской области временно отключили мобильную связь и ограничили полеты в аэропорту. Глава области не уточнил последствия налета, но призвал жителей не публиковать фото и видео.  

По данным изданий Astra и «ВЧК-ОГПУ», целью дронов стал «Новокуйбышевский» нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть». Этот объект ранее подвергался атакам 22 июля и 2 августа. Его мощность составляет 8,8 млн тонн в год, после удара 2 августа предприятие полностью останавливалось. 

Также ночью беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае.  

«Из-за падения обломков загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и 8 единиц техники», — сообщили в региональном оперативном штабе. Это уже вторая атака дронов на завод с начала августа. Его мощность — 6,25 млн тонн в год, он считается одним из ключевых на юге России. 

По подсчетам Reuters, с начала августа не менее десяти российских НПЗ подверглись атакам, часть из них остановила работу полностью или частично. Потери оцениваются в 17% перерабатывающих мощностей, или 1,1 млн баррелей в сутки. 

Сбои в поставках уже вызвали дефицит бензина в Крыму, Забайкалье, Приморье и на Курильских островах. Биржевые цены на топливо с начала года выросли на 40–50% и в августе достигли рекордных значений: 72,6 тыс. рублей за тонну «Регуляр-92» и 82,2 тыс. рублей за тонну «Премиум-95». 

На фоне кризиса руководство нефтяных компаний вызвали в правительство. На совещании у вице-премьера Александра Новака 25 августа топ-менеджеры пообещали, что топливная ситуация стабилизируется в сентябре. Они заверили, что НПЗ будут оперативно восстановлены, а производство бензина достигнет 3,4 млн тонн в месяц при потреблении 3,14 млн тонн. 

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон. 

 

