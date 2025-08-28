Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь раскритиковал политику помощи Киеву при Джо Байдене, заявив, что Белый дом «потратил впустую» миллиарды без четкого плана завершения войны.
По словам Вэнса, администрация Байдена выделила Киеву $128 млрд, но не разработала стратегию завершения конфликта. Он назвал Украину «странной денежной ямой», куда Вашингтон бросал деньги без плана.
Вэнс настаивает, что теперь Трамп и он хотят добиться мира и сохранить территориальную целостность Украины, хотя и обсуждают возможные компромиссы, включая спорные идеи обмена территориями.
«Продолжение войны не приносит пользы ни России, ни Украине, — подчеркнул Вэнс. — Лучше прекратить убийства и заключить мирное соглашение».
В интервью USA Today Вэнс также напомнил о громкой перепалке с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля и связал ее с «провальной стратегией» демократов.
При этом Вэнс отверг версии о том, что специально подставил Зеленского под критику. Он утверждает, что его настоящие претензии адресованы Байдену, а не Киеву.
«Когда Байден был у власти, Зеленский приезжал и уезжал с миллиардами, не встречая ни реальных целей, ни дипломатии, ни понимания, что мы покупаем за сто миллиардов», — сказал Вэнс.
По его словам, встреча должна была завершиться подписанием соглашения о доступе США к украинским ресурсам в обмен на военную помощь. Но вместо этого она превратилась в часовой скандал на глазах телекамер.
Дональд Трамп начал с шуток о черной толстовке Зеленского, после чего спор вышел из-под контроля. Вэнс тогда упрекнул украинского лидера в неблагодарности и «неуважении», добавив, что лучшее управление и дипломатия могли бы предотвратить войну.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с Трампом на Аляске 15 августа также повторил тезис американского лидера, что, будь Трамп президентом в 2022 году, войны и не было бы.