Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь раскритиковал политику помощи Киеву при Джо Байдене, заявив, что Белый дом «потратил впустую» миллиарды без четкого плана завершения войны.

По словам Вэнса, администрация Байдена выделила Киеву $128 млрд, но не разработала стратегию завершения конфликта. Он назвал Украину «странной денежной ямой», куда Вашингтон бросал деньги без плана.

Вэнс настаивает, что теперь Трамп и он хотят добиться мира и сохранить территориальную целостность Украины, хотя и обсуждают возможные компромиссы, включая спорные идеи обмена территориями.

«Продолжение войны не приносит пользы ни России, ни Украине, — подчеркнул Вэнс. — Лучше прекратить убийства и заключить мирное соглашение».

В интервью USA Today Вэнс также напомнил о громкой перепалке с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля и связал ее с «провальной стратегией» демократов.

При этом Вэнс отверг версии о том, что специально подставил Зеленского под критику. Он утверждает, что его настоящие претензии адресованы Байдену, а не Киеву.